Бывший депутат от КПРФ угрожал ребенку убийством
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Новосибирска, который угрожал убийством и применил силу в отношении ребенка. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следователям понадобился почти год, мужчина подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. Инцидент произошел 1 января 2021 года в одном из дворов Новосибирска.
По версии следствия, во дворе между двумя мальчиками разгорелся конфликт. Отец одного из детей выбежал на улицу и схватил 10-летнего мальчика за ворот верхней одежды и приподнял над землей, сдавив ему шею. Также он угрожал ему убийством.
После этого мужчина удерживал ребенка на месте, а его сын в это время по указанию родителя наносил ногами и руками множественные удары в голову и по туловищу.
Обвиняемым по делу оказался бывший кандидат в депутаты горсовета Новосибирска, баллотировавшийся от партии КПРФ, сообщает РЕН-ТВ.