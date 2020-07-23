Бывшего охранника концлагеря поймали в Германии спустя 75 лет и осудили

Общество

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В Гамбурге вынесен приговор 93-летнему мужчине, который обвинялся в пособничестве в убийстве 5,2 тысяч человек. Он служил охранником концлагеря Штуттгоф под Гданьском в 1944-1945 годах, на момент преступлений ему было 17 лет.

Приговор вынес Земельный суд, а дело было рассмотрено в палате по делам для несовершеннолетних. На процессе присутствовали выжившие бывшие узники. Они рассказывали о ежедневных издевательствах, побоях, голоде.

Прокуратура установила, что обвиняемый Бруно Д. поддерживал жестокое убийство прежде всего узников из числа евреев. Подсудимый заявил, что к службе его принуждали.

Для Бруно Д. требовали три года условного заключения, адвокаты настаивали на невиновности. В результате суд назначил экс-охраннику 2 года условного срока, сообщает телеканал «360».

Ранее в России завели уголовное дело по факту убийства 214 детей с применением газовых камер в 1942 году.