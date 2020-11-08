Бившего ножом и стрелявшего в своих родных подростка задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители арестовали подростка, напавшего на собственную семью с ножом и травматическим пистолетом.

В пресс-службе СК по Санкт-Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.

По имеющимся данным, подросток 2005 года рождения, в ходе бытовой ссоры, нанес несколько ударов ножом своей малолетней родственнице. После этого, воспользовавшись травматическим пистолетом отца, он выстрелил в голову собственный матери, а также попытался застрелить отца, однако последний оказал сопротивление.

По данным ТАСС, раненая девочка, на данный момент, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.