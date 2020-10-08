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Бивни мамонта: названы самые необычные посылки россиян

Артем Денисов
8 октября, 2020 06:26
1 мин
мамонт
Фото: pixabay.com

Стало известно о самых необычных посылках россиян.

Как сообщил заместитель директора Первой экспедиционной компании Вадим Филатов, наиболее неожиданными посылками являются бивни мамонтов весом 800 кг и колокол для церкви «Бабушек из Бураново».

Так, бивни, которым было около 9 тысяч лет, нужно было срочно доставить из Новосибирска в Данию.

Говоря о колоколе, Филатов сообщил, что такая посылка доставлялась из Ижевска в село Бураново в 2016 году. Колокол предназначался для церкви, которую на собственные деньги строили участники «Евровидения» от России «Бурановские бабушки», сообщает РИА Новости.

Ранее на российской таможне скопились тысячи посылок из иностранных интернет-магазинов. Таможня обрабатывает их дольше обычного из-за приказа, увеличившего время оформления в несколько раз.

Приказ предусматривает оформление в одной электронной декларации 100 отправлений вместо 500.

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