Битва за студентов

25 российских вузов включены в список лучших университетов планеты. Результатами ежегодного исследования поделилась британская компания Quacquarelli Symonds. Среди российских вузов лучшим оказался МГУ им. Ломоносова, заняв 84-ю строку рейтинга. Хороший ли это результат, или не очень, спросите вы? «Русская Планета» разбиралась, почему так важна гонка на рынке мирового образования, и почему наши университеты не занимают вершин мировых образовательных чартов.

Лучшие университеты

Всего в списке – чуть более тысячи университетов. Первые места прочно оккупировали высшие учебные заведения США – Массачусетский технологический институт, Стэнфорд и Гарвард. На четвёртом месте – британский Оксфордский университет, а замыкает пятёрку лидеров Калифорнийский технологический институт.

В рейтинге также представлено большое количество университетов из Азии – японский университет Киото, южнокорейский Сеульский национальный университет, а также вузы Китая, Гонконга, Тайваня, Малайзии.

Гордость российского высшего образования, Московский государственный университет им. Ломоносова попал на 84 место, улучшив свой предыдущий результат сразу на 6 позиций. Следом идёт Новосибирский государственный университет - ему досталось место под номером 231. На 234-м – Санкт-Петербургский государственный университет. В числе прочих, в рейтинг вошли также РУДН (392 место) и МГИМО (366 место).

Критерии оценки

С одной стороны, есть чему порадоваться: 15 из 25 российских вузов улучшили свой рейтинг. С другой, в этом году в списке на два российских вуза меньше, чем в прошлом. Будем честными: 84-е место – не совсем тот результат, которого ждёшь от лучшего университета страны.

Свой рейтинг QS публикует с 2004 года. Критерии оценки таковы: академическая репутация вуза, соотношение преподавательского состава к числу студентов, цитируемость, репутация среди работодателей, число иностранных студентов и доля зарубежных профессоров.

Слабым местом российских вузов, если верить QS, традиционно считается научная деятельность. Цитируемость 18 из 25 университетов понизилась по сравнению с прошлым годом, и при этом ни один из наших вузов не попал в ТОП-600 по этому показателю.

Количество иностранных студентов – важный показатель. Он свидетельствует о том, что данный вуз выглядит перспективным, раз студенты выбирают именно его. И в этом плане российским вузам есть, чем гордиться: согласно анализу Статистического института ЮНЕСКО, наша страна занимает четвёртое место в мире среди стран мира по притоку иностранных студентов. Причём в Россию едут учиться студенты не только из Африки и Азии, но и из стран Европы, в том числе из Германии, Италии и Франции.

Мягкая сила

В своё время Андрей Фурсенко, бывший министр образования и науки РФ, назвал западные университетские рейтинги «инструментом влияния». Так он прокомментировал публикацию в 2012 году рейтинга вузов от британского издания Times Higher Education, куда вообще не вошёл ни один российский университет. Фурсенко также призвал составить собственный рейтинг.

В словах бывшего министра есть своя правда. Рейтинги университетов – очень действенный инструмент на мировом рынке образования. Ни для кого не секрет, что рейтинги, пусть даже однобоко и необъективно составленные, способны очень сильно влиять на социальную реальность. Так что, с одной стороны, стремиться попасть в мировые рейтинги университетов можно и нужно, но с другой – следует помнить, что конкуренты просто так свои позиции не уступят.

Тем более, что традиции российского высшего образования несколько отличаются от западных. ТВ США и Европе считается, что чем больше в университете преподавателей по отношению к количеству студентов – тем лучше. Но у нас этот показатель всегда ниже, поскольку велика аудиторная нагрузка. И, учитывая святость лекций, этот показатель в ближайшее время вряд ли изменится, что совсем не будет означать, что наше образование хуже, просто такие критерии. Значит, придётся брать чем-то ещё.

Стоит также учесть, что для любого университета попадание в мировой рейтинг – своего рода реклама, презентация. На мировом рынке существуют целые агентства, которые проконсультируют ваш вуз на предмет попадания в эти самые рейтинги, и подскажут, как подогнать параметры вашего учебного заведения под стандарты рейтинга. За большие деньги, разумеется. Это тоже бизнес, и, как говорится, ничего личного.

Нужно ли играть в эту игру России?

Разумеется, попадание в мировые рейтинги – не самоцель, тем более, что как раз качество образования они оценивают не в полной мере. Это не просто соревнование сильнейших университетов – это битва репутаций, политического веса и влияния. Чем больше Россия будет работать над своей презентацией на мировой арене – тем выше во всех возможных рейтингах будут подниматься и её университеты.

В настоящее время конкуренция на глобальном рынке образования обострилась до предела. За иностранных студентов борются всё активнее – и причина не только в деньгах. Это очень мощный инструмент влияния, возможность привить молодым людям вместе со знаниями свою картину мира, свой взгляд на геополитику.

Большая часть студентов вернётся домой – но увезёт в душе кусочек России, а в будущем – кто знает, быть может, вчерашний студент станет премьер-министром у себя на родине, и своевременно привитая лояльность России придётся весьма кстати. Нельзя не вспомнить РУДН, где училась вся будущая элита стран африканского континента и Востока.

Безусловно, проблемы в российском высшем образовании есть. Но не стоит так уж серьёзно относиться к иностранным рейтингам вузов. Стоит помнить, что это – лишь часть большой игры за мировое влияние. И России есть, чем конкурировать.