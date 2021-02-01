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Билл Гейт предупреждает: фейковые слухи о вакцинации могут продлить срок пандемии

Артем Денисов
1 февраля, 2021 02:02
2 мин
Артем Денисов
1 февраля, 2021 02:02
2 мин
Билл Гейтс
Twitter / Bill Gates

Как считает основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, фейковые слухи о вакцинации от коронавируса могут продлить срок пандемии.

Люди во всем мире находятся в непростой ситуации и пытаются найти простое решение, найти того, кто виноват в сложившейся ситуации. Гейтс в очередной раз опроверг обвинения в том, что он виноват в распространении COVID-19. «Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией», - сказал один из богатейших людей в мире.

Он напомнил о волне слухов, появившихся после эпидемии полиомиелита в Пакистане и Нигерии. Тогда говорили, что вакцина небезопасна и приводит к бесплодию женщин. Билл Гейтс предложил для борьбы с вредными слухами обратиться к людям с большим общественным авторитетом, которые смогут объяснить преимущества вакцины, сообщает телеканал «360».

Напомним, в январе Гейтс сделал прививку от COVID-19. Ему вкололи первую дозу вакцины. Об этом Гейтс рассказал в соцсети Twitter.

Гейтс рассказал, что его возраст в 65 лет позволил ему получить укол сейчас, поскольку в США существует приоритезация на прививки. В первую очередь вакцину получают люди из группы риска.

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ТЕГИ
эпидемия
коронавирус
Билл Гейтс
2 мин
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