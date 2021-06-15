Билеты с Дальнего Востока в Центральную Россию подешевеют до 10 тысяч рублей
Билеты из ДФО в Центральную часть России на создающемся дальневосточном лоукостере хотят сделать максимально приемлемыми в цене — около 10 тыс. рублей.
Как предлагают сенаторы, цены необходимо ограничить именно до 10 тыс. рублей, так как жители региона не смогут позволить себе платить за перелет больше. С таким предложением они обратятся в правительство, пишут «Известия».
Сейчас стоимость, например, из Москвы во Владивосток может колебаться от 10 тыс. до 168 тыс. рублей.
Для стабилизации цен авиакомпании надо будет увеличить в два раза количество перевозок по основным социально значимым маршрутам.
Новая авиакомпания должна появиться до 2035 года. Ранее эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин.
Ранее Уральский завод гражданской авиации заявил, что намерен стать якорным производителем авиалайнеров для новой дальневосточной авиакомпании.