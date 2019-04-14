Билет на пароход через бакалавриат

Мы несколько раз рассказывали о судьбе сограждан, которые уехали в США и основали там коммуны, а также об иностранцах, которые только перебрались в Россию и нашли тут для себя пристанище.

Этот выпуск — про один из способов стать экспатом: уехать в магистратуру. Соберем краткий перечень советов и рекомендаций для тех, кто хотя бы на 2 года хочет влиться в зарубежное научное сообщество.

1. Сертификат IELTS или TOEFL, подтверждающий ваше знание языка. Никакие другие подтверждения не подходят, будьте аккуратны и не заплатите за что-нибудь ненужное! Хорошие университеты просят за эти экзамены 6,5 и 92 балла соответственно, но если не хватило чуть-чуть — не отчаивайтесь, всегда можно выбрать менее амбициозный вариант.

2. В магистратуру можно идти только после бакалавриата, а к нему в других странах тоже предъявляют жесткие требования — ваш GPA (средний балл по всем предметам в Бакалавриате) не должен быть меньше 9. Этого сложно добиться, если диплом не красный, поэтому опять же, стоит взглянуть в сторону более бюджетных решений.



3. Помните, что в Европе и США очень мало бюджетных программ: лучше искать гранты: они могут покрывать стоимость обучения, жилье или доплачивать вам сверху: работать не придется вообще.



4. Не забывайте, что большая часть магистерских программ требует не только хорошие результаты вступительных испытаний, но и опыт научной работы в сфере, близкой желаемой: не выйдет проучиться пять лет на биолога и уйти в исследования медиа.

Экспаты, которые остались в другой стране после переезда в магистратуру советуют не торопиться: можно спокойно пропустить год или два, поездить по странам, понять, где комфортнее всего будет жить, учиться и работать в дальнейшем.

После этого можно начинать анализ отрасли: хотите ли вы заниматься тем же, чем занимались в бакалавриате, планируете ли после магистратуры продолжать научную деятельность?

Если на оба вопроса ответ утвердительный, перед вами открыт широкий спектр возможностей: внимательно проштудируйте даты подачи заявлений на разные стипендии (подаваться можно неограниченное число раз в неограниченное количество университетов), и понемногу начинайте рассылать портфолио.

Важно: не оттягивайте подачу документов на последний момент, ведь иногда для перевода справок и бумаг с русского на другие языки понадобится нотариальное заверение, которое занимает время, и может отнять у вас ценные часы или даже дни перед зарубежной магистратурой

Материалы такого рода никогда не буду полными: в тексте мы постарались собрать опыт тех, кто уже сталкивался с переездом по учебе: в этом нам здорово помог раздел Education на expat.com. Если захотите ознакомиться с темой подробнее: милости просим, Европа или США ждут вас!