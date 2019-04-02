Билет к Богу
Билет к Богу

Терпящий крушение авиалайнер за мгновения равняет «сильных мира сего» с «простыми смертными»

В 2016-м году национальная авиакомпания Объединённых арабских эмиратов Etihad Airways попала в сводки новостей с настоящим рекордом: на продажу ею был выставлен самый дорогой в мире авиабилет «туда-обратно». Заплатив 80 тысяч евро пассажир мог перелететь из Лондона в Мельбурн и обратно на самолёте Airbus A380-800. И не просто перелететь, а с поистине королевскими удобствами — в роскошном трёхместном номере с гостиной, спальней, душем в сопровождении прислуги и повара.

Чувство восхищения и зависти при чтении такой новости притупляет разве что одна рациональная мысль. Тело такого VIP-путешественника, случись не дай Бог катастрофа, будет со всей вероятностью лежать ровно в том же секционном зале морга, что и тела, вытащенные из самого доступного «эконома».

По следам случившейся на днях во Франкфурте-на-Майне трагедии, когда в авиакатастрофе не стало сооснователя российской авиакомпании S7 Наталии Филевой, «Русская Планета» вспомнила несколько историй последних лет, когда успешные и состоявшиеся во всех отношениях люди так обидно для себя и близких уходили из жизни. Имеющие власть и управляющие «тектоническими» процессами, в свой последний момент они не смогли ни на что повлиять…

Наталия Филева, совладелец «Группы компаний S7»

Резидент списка самых богатых женщин России с состоянием 600 миллионов долларов (4-е место в списке «Форбс») Наталия Филева погибла при крушении своего частного самолёта Epoc-LT во время посадки в аэропорту Эгельсбах города Франкфурт-на-Майне. По предварительным данным, виной катастрофы стал, увы, человеческий фактор — ошибка пилота при манёвре во время посадки, да и за самим аэропортом давно закрепилась дурная слава — его часто окружает туман, и рельеф местности значительно осложняет управление взлётом и посадкой.

Сложно представить, что совладелец одного из крупнейших авиаперевозчиков (второе место в России после «Аэрофлота») могла доверить свой самолёт и свою жизнь непрофессионалу, вероятнее всего роковым фактором стали именно неблагоприятные погодные условия в районе аэропорта. Как бы то ни было, смерть госпожи Филевой глубоко потрясла отрасль.

Обидно уйти из жизни в самом расцвете жизненных и деловых сил, ещё обиднее уйти не по своей воле по проклятой случайности, но во сто крат несправедливее, когда убивает тебя то, чему были посвящены лучшие годы жизни: Владимир и Наталия Филевы вошли в авиабизнес ещё в 1997 году.

Ричард Рокфеллер, «Фонд братьев Рокфеллеров»

Не менее обидной и фатальной оказалась смерть представителя знаменитой династии миллиардеров, при жизни ставших легендами «клуба» самых богатых и влиятельных персон мира. Сын на тот момент самого старого в мире миллиардера Дэвида Рокфеллера Ричард погиб сразу же после празднования 99-летия своего любимого папы.

13 июня 2014 года 64-летний Ричард Рокфеллер покинул имение отца в штате Нью-Йорк, сел в кабину одномоторного самолёта, разогнался, взлетел и… в тумане зацепил верхушки деревьев. Крушение было неминуемо — бизнесмен лишь чудом успел отвести падающую машину от жилого дома. Отведя смерть от его обитателей, которые в 8 утра вероятно ещё спали, сам Ричард спастись не смог.

Дальнейшее расследование полностью исключило «человеческий фактор» — будучи опытным пилотом, Рокфеллер-младший не допустил при пилотировании ошибок, разве что густой туман его дезориентировал, а высокие деревья он заметил слишком поздно.

Анатолий Банных, «Алтайский союз предпринимателей», экс-вице-премьер республики Алтай

Плохая погода также смертельно прервала полёт известного алтайского общественного и политического деятеля Анатолия Банных. В череде подобных скорбных историй эта выделяется особо. Найдётся немало бизнесменов и политических деятелей по всему миру, которым доводилось переживать покушения, находясь на волоске от смерти и празднуя после свой «второй день рождения».

На Банных в начале 2009-го года «покушение» совершила сама судьба — тогда он едва не погиб, находясь на борту вертолёта Мт-181. Из 11 человек на борту тогда выжило всего 4, включая нашего героя.   А 8 лет спустя, зимой 2017 года, потерпел крушение вертолет Robinson R66. На этот раз никаких шансов уже не было ни у кого, погибшими были признаны все пассажиры и члены экипажа. Позже комиссия озвучит ожидаемые результаты: человеческий фактор, неблагоприятные погодные условия… Тела погибших так и не нашли до сих пор.

Кристоф де Мажери, президент «Тоtal»

В одной из самых резонансных авиакатастроф последнего времени погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Мажери. На этот раз до последних мгновений точно «ничего не предвещало». Магнат сел в свой бизнес-джет, пилоты получили разрешение на руление и взлёт, на ВВП лёгкий Dassault Falcon 50EX начал набирать скорость, как вдруг прямо на пути борта откуда ни возьмись возникла снегоуборочная машина, управляемая сотрудником аэропорта «Внуково» Владимиром Мартыненко.

Уже в Басманном суде он повторит судье Наталье Дударь то, что говорил до этого на следствии: выполнял поручение начальства, чистил рулёжную дорожку, самолёт просто не увидел и никто ему при этом не сигналил об опасном соседстве. Чертовщина чертовщиной, но 4 года колонии общего режима Мартыненко получил, правда позже попал под амнистию. Дело о той катастрофе, однако, продолжает рассматриваться в отношении других причастных фигурантов уже Солнцевским районным судом Москвы.

Теги:
Места: Россия
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