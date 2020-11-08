Безжалостное убийство под Москвой: неизвестный не пожалел никого

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Леденящее кровь двойное убийство произошло в Подмосковье. Чудом выжившая шестилетняя девочка госпитализирована.

Рабочей версией следователей, на данный момент, является ограбление. По всей видимости, убийца искал в доме ценности.

Как сообщили в региональном СК, погибшие женщины 1953 и 1976 годов являются матерью и дочерью. У обнаруженного в доме ребенка выявлено множество колото-резаных ранений шеи и груди. Девочку незамедлительно доставили в больницу.

Как сообщает ТАСС, органы ведут поиск подозреваемого. Назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств произошедшего.

По последним данным, к убийству может быть причастен выходец из ближнего зарубежья, работавший у погибших.