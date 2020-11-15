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Общество
Безопасность на костях — меры от гололеда в Киренске привлекли внимание полиции
15 ноября, 2020 17:20
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Flickr
Правоохранителей Иркутской области озадачило сообщение о человеческих костях, обнаруженных в высыпанном от гололеда на дороги песке.
Новость о находке разлетелась по новостным пабликам «ВКонтакте» города Киренска. В частности, были опубликованны фотографии дороги, на которой видны кости и череп.
Как передает «Сибирь.Реалии», полиция планирует дать правовую оценку действиям обслуживающей дорогу фирмы. Компания может попасть под административную статью.
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