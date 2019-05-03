Бездомный полк

Проблемы долевого строительства обсуждали 24 апреля на всероссийской конференции дольщики из Москвы, Московской области, Твери, Перми, Костромы, Краснодара, Сочи. В обсуждении в онлайн-режиме участвовали представители Новосибирска, Владивостока, Омска и других российских регионов.

Участники конференции предложили эффективные шаги по решению проблем долевого строительства:

создать единый реестр долгостроев;

уравнять в правах обманутых дольщиков и пайщиков жилищно-строительных кооперативов;

создать необходимые условия для привлечения инвесторов, готовых завершить возведение долгостроя;

провести ревизии долгостроев, которые не достраиваются даже при наличии инвесторов и застройщика-спасателя;

проанализировать и доработать Генпланы муниципальных образований для возможности завершения строительства проблемных объектов.

обязать муниципальные власти, органы государственного контроля (Госстройнадзор) восстанавливать проектную, разрешительную документацию в случае ее утери, если выдавалось разрешение на строительство и осуществлялся надзор за строительством.

«Создание единого реестра всех объектов незавершенного строительства в России – это самый первый и в то же время самый важный шаг. Наша главная задача – защитить права обманутых дольщиков, добиться справедливости для этих людей», - заявил модератор конференции, директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев.

Он отметил, что федеральные власти закрывают глаза на реальное положение дел в долевом строительстве и не учитывают интересы непосредственных участников процесса. В связи с этим Никита Исаев предложил также создать реестр регионов, где ранее были приняты решения о выделении компенсационных земельных участков, и привлечь к ответственности в судебном порядке руководство тех регионов, где данные законы не выполняются.

«Для создания прецедента арбитражный управляющий ЖК «Парковый» в г.Анапа, дольщики и потенциальный инвестор выразили готовность быть истцами и участвовать в суде. Мы рассчитываем на то, что этот процесс заставит действовать руководство других регионов», - подчеркнул Никита Исаев.

Участники конференции отметили, что такой формат обсуждения важен для дольщиков, и приняли решение провести 1 мая в рамках всероссийских демонстраций акцию «Бездомный полк».