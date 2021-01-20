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Общество
Бездомные собаки довели российский город до режима повышенной готовности
20 января, 2021 21:48
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Pixabay
В Ухте власти ввели режим повышенной готовности из-за нападения на жителей бездомных собак. Соответствующее постановление выпустила администрация города.
Местным службам ЖКХ поручено выяснить, где собираются бродячие собаки. Службы ГО и ЧС проинформируют жителей об опасности и разъяснят меры предосторожности.
Сотрудникам правоохранительных служб при патрулировании рекомендуется обращать внимание на стаи собак, передаёт «Интерфакс».
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