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Бездомные собаки довели российский город до режима повышенной готовности

Антон Мельников
20 января, 2021 21:48
1 мин
Антон Мельников
20 января, 2021 21:48
1 мин
Pixabay
Pixabay

В Ухте власти ввели режим повышенной готовности из-за нападения на жителей бездомных собак. Соответствующее постановление выпустила администрация города.

Местным службам ЖКХ поручено выяснить, где собираются бродячие собаки. Службы ГО и ЧС проинформируют жителей об опасности и разъяснят меры предосторожности.

Сотрудникам правоохранительных служб при патрулировании рекомендуется обращать внимание на стаи собак, передаёт «Интерфакс».

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Нападения
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