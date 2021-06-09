Без условий: возможно скоро россияне начнут получать по 10 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили ввести безусловный базовый доход. Он предполагает ежемесячную раздачу денег всем без исключения гражданам вне зависимости от доходов.
О законопроекте рассказал заместитель председателя фракции Олег Шеин. Инициатива предполагает выплату 10 тысяч рублей всем россиянам.
Законопроект будет направлен в правительство осенью. По подсчетам парламентариев, ежегодные расходы бюджета в случае принятия инициативы составят около 18 трлн рублей, пишут «Известия».
Ранее о введении безусловного базового дохода уже задумывались. По словам члена Центрального комитета КПРФ Дмитрия Новикова, данные инициативы вносились, но их тормозила правящая партия. Пока власти идут по пути адресной помощи.
В начале июня глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявлял, что введение безусловного базового дохода станет реальностью. По мнению политика, это выровняет положение людей.