Без шлема - штраф. Водителей электросамокатов могут обязать носить защитную амуницию
Россиян могут обязать носить шлем в качестве обязательного условия при езде на электросамокатах. С такой инициативой выступило Министерство транспорта России.
Этот вид транспорта в ведомстве планируют официально внести в категорию средств индивидуальной мобильности. Кроме того, в эту категорию могут внести ролики, гидроскутеры и другой подобный транспорт.
Эксперты предполагают, что после этого в ПДД могут появиться поправки, которые обяжут во время использования этих транспортных средств использовать шлемы.
Вопрос об обязательном использовании шлемов во время движения на электросамокате появился после участившихся аварий с их участием. Накануне инцидент произошел с мэром Кисловодска, упавшим с электросамоката. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет «Федерал-экспресс».