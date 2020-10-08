Без права на ошибку: в Швеции раскритиковали российское школьное образование

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Финская журналистка шведского происхождения Анна-Лена Лаурен рассказала в статье для газеты Dagens Nyheter о непростой судьбе российских школьников.

По ее мнению, и родители, и дети вынуждены обрабатывать огромное количество материала дома, после уроков. Зачастую сил на выполнение домашних заданий ни у кого не хватает. Журналистка рассказала, что в Москве некоторые бабушки стали подрабатывать себе на жизнь выполнением заданий школьников.

Кроме того, предприимчивые пенсионеры проявляют свои способности в создании различных фигурок из шишек или других природных материалов, чем частенько учителя озадачивают учеников и их родителей.

«Бабушки моментально производят целые наборы этих шишечных животных и по дешевке продают их измотанным родителям», – цитирует журналистку РИА Новости.

Лаурен сравнила обучение в России и Швеции. На родине корреспондентки учеба считает веселым и добровольным процессом, а вот в России все с самого начала стремятся установить тотальный контроль над ребенком, запугивая его ошибками. Хотя, по ее словам, ошибки – это основополагающий элемент обучения.