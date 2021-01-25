Бетонная плита убила подростка под Севастополем

Общество

В недостроенном здании в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя в результате падения бетонной плиты погиб подросток.

По факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего, заведено уголовное дело. По данным следствия, подростки 14−16 лет находились в недостроенном здании, когда на них упала плита.

15-летний школьник погиб на месте. Еще двое получили травмы. Пострадавшие госпитализированы. Следователи намерены установить личности должностных лиц, отвечающих за соблюдение безопасности на этой территории, а также найти владельца недостроенного здания, сообщает телеканал «360».

Минувшим летом в Астрахани на детской площадке погиб 11-летний мальчик. На него обрушилась бетонная плита.

Ребенок вечером играл на улице, лазая по лестнице, которая была закреплена на бетонной плите. Внезапно плита рухнула на мальчика. От полученных повреждений он скончался на месте.