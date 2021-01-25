Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Бетонная плита убила подростка под Севастополем

Артем Денисов
25 января, 2021 01:02
1 мин
Артем Денисов
25 января, 2021 01:02
1 мин
стройка
Фото: pixabay.com

В недостроенном здании в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя в результате падения бетонной плиты погиб подросток.

По факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего, заведено уголовное дело. По данным следствия, подростки 14−16 лет находились в недостроенном здании, когда на них упала плита.

15-летний школьник погиб на месте. Еще двое получили травмы. Пострадавшие госпитализированы. Следователи намерены установить личности должностных лиц, отвечающих за соблюдение безопасности на этой территории, а также найти владельца недостроенного здания, сообщает телеканал «360».

Минувшим летом в Астрахани на детской площадке погиб 11-летний мальчик. На него обрушилась бетонная плита.

Ребенок вечером играл на улице, лазая по лестнице, которая была закреплена на бетонной плите. Внезапно плита рухнула на мальчика. От полученных повреждений он скончался на месте.

Поделиться
ТЕГИ
Севастополь
подростки
смерть
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!