Беспредел по-русски: От «Нестле» до «Олимпа»

После того как недостаточно эффективная советская система канула в лету, а вместе с ней и система гарантий трудовых прав, русские люди в полной мере вкусили «прелестей» жизни в обществе, где человек человеку волк. Большие боссы торжествуют на всех уровнях, от глобальных корпораций, давно чувствующих себя в России как дома, до частного регионального бизнеса. Людей увольняют, шантажируя и запугивая, порой без соблюдения элементарных законодательных норм.

Все на выход

Последний заметный пример — трудовой конфликт в транснациональной компании «Нестле Россия», принявший федеральный размах. Там решили сократить 300 человек (85 процентов сотрудников отдела продаж). Речь идет о филиалах в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Иркутске и Ростове-на-Дону, где имеются так называемые «хабы» торговых представителей компании.

С 14 мая «Нестле» развернула кампанию давления с целью заставить сокращаемых работников добровольно согласиться с ее планами. В этот день в одно и то же время (с учетом часовых поясов!) сотрудников собрали в изолированных залах, где при запертых дверях с охраной требовали подписать необходимые администрации заявления. Голодных кормили на месте. Выйти в туалет можно было, только подписав бумаги

Людей разделили на «чистых» и «нечистых». Всего на три группы. В первую попали те, кто остается работать в компании. В основном, конечно, руководство. Во вторую попали те, кого собирались сократить «по соглашению сторон» с переводом на работу в структуры дистрибуторов. Что характерно, ни один из 120 работников, состоящих в профсоюзе сотрудников АПК, в их числе не оказался. И, наконец, в третьей оказались те, кого сокращали без всякого трудоустройства.

Несговорчивым работникам пообещали проблемы с дальнейшим исполнением служебных обязанностей. Мол, отберут служебный транспорт и заставят ходить по торговым точкам ногами, перестанут выплачивать бонусы, составляющие чуть ли не половину заработка, отменят добровольную медстраховку и тому подобное. После чего те сами уволятся.

Профсоюзы против

Беспрецедентное давление «Нестле» встретило сопротивление. Далеко не все работники согласились поступиться своими правами. Тем более что на их стороне выступил профсоюз работников АПК, входящий в крупнейшую в России ассоциацию — ФНПР. Профсоюз потребовал прекратить сокращения, аннулировать полученные незаконным давлением заявления работников и вступить с ним в переговоры. Проверкой законности действий «Нестле» теперь займется Генпрокуратура РФ.

Сокращение 300 человек — чувствительный шаг, который без согласования с профсоюзами делать нельзя. Тем более что на «Нестле» распространяются правила для мультинациональных компаний Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. А это все развитые страны Европы. Однако, в российской «Нестле» их игнорируют, ссылаясь на то, что решения принимаются в штаб-квартире компании в Швейцарии, а российское руководство их просто исполняет

Но, если гора не идет к Магомету... «Единственный путь, к которому нас подталкивает «Нестле», – это радикализация конфликта, - заявила зампред профсоюза работников АПК Галина Юрова в начале июля. - Это, конечно, никому не нравится. Но других путей нам закон сегодня не оставляет. Компания понимает только язык силы. Поэтому просим с пониманием отнестись к тому, что тема «Нестле» будет в ближайшее время звучать все чаще и чаще». Уже звучит.

Тем более у российских профсоюзов в борьбе с «Нестле» появился могущественный союзник - Международный профсоюз пищевиков IUF, который выразил обеспокоенность ситуацией. Таким образом, транснациональному капиталу противостоит теперь интернациональный профсоюзный фронт. ФНПР настаивает на том, чтобы «Нестле» соблюдала законодательство России и конвенцию Международной организации труда, заявил зампред ассоциации Александр Шершуков.

Дерзкая «первичка»

Особое раздражение у администрации «Нестле» вызывает брянский филиал. Там базируется Объединенная первичная профсоюзная организация ООО «Нестле Россия», возглавляемая Дмитрием Исаревичем. Однажды он уже «нагнул» швейцарскую компанию, добившись восстановления на работе и выплаты по суду 2,5 млн рублей компенсации. Видимо, поэтому сотрудников брянского филиала решили не сокращать, а ликвидировать само это подразделение.

«Администрация еще до Нового года создала в Брянске обособленное подразделение, туда всех перевели, а потом, через три месяца объявили ликвидацию, - рассказал «РП» Исаревич. - Это было четко направлено на то, чтобы вывести всех лидеров, в том числе меня. Из восьми человек трое уже уволились. Один работник был в декрете, второму предложили новую работу, третья девочка, к сожалению, онкобольная и сейчас лечится. Ей не до чего. Мы, оставшиеся пятеро, пока боремся».

Большие надежды профлидер связывает с международной поддержкой. Представители европейских профсоюзов были в шоке, когда услышали про методы российских менеджеров «Нестле» и обещали всяческое содействие. Исаревич списывает их полукриминальные замашки на эксцесс исполнителя. Мол, российская администрация надеялась провернуть все быстро, резко, а потом замести следы. Но не вышло. Теперь, после огласки, зубную пасту протеста обратно в тюбик уже не загонишь.

Пример сопротивления заразителен. Причем география его расширяется. В начале июля в Иваново на пикет солидарности с коллегами вышел территориальный менеджер «Нестле» и член профсоюза работников АПК Дмитрий Сабирзанов-Архангельский. В период «наезда» администрации он болел, а поправившись, счел своим долгом действовать. Имея 14-летний стаж, он держится уверенно, пресекает все попытки давления и намерен продолжать свой протест при поддержке профсоюза.

«Единый жених» для города невест

Тем не менее, даже столь мощные структуры, как ФНПР с трудом могут отстаивать интересы работников. А что делать тем, у кого на предприятии вообще нет профсоюзов? В том же Иваново местный бизнес трамбует людей не хуже глобального. Так, в «РП» обратился житель этого города с жалобой на одного из видных застройщиков региона - гендиректора ГК «Олимп» Николая Натурина. Опасаясь за свое будущее там, где все друг друга знают, источник был лаконичен.

«Творит полный беспредел, - рассказал он на условиях анонимности. - Зарплату людям не платит. Уволил меня без выходного пособия... Повязан с прокуратурой по всем фронтам. Ну как обычно эти местные князьки»

При этом не скрывает, что при депутатском мандате управляет строительной компанией». Вот что бывает, когда работников некому защитить. Как пояснил «РП» глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич, в строительной отрасли профсоюзы традиционно слабы

Анализ открытых данных показал, что Натурин — настоящий «отец города». Согласно системе «Контр-Фокус», бизнесмену принадлежит 100 процентов компания «ОЛИМП-СТРОЙ и К», где он также является гендиректором. Всего же Натурин значится как «участник» (владеет полностью или частично) в 14 компаниях в основном строительного профиля, а в 10 является руководителем. Звание президента Союза строителей Ивановской области венчает образ ведущего застройщика.

При таком размахе бизнеса без политической «крыши» никак. И она существует. Да не какая-нибудь, а самая лучшая - «Единая Россия». Натурин предсказуемо оказался членом правящей партии. И не рядовым, а целым секретарем Ивановского городского отделения, членом президиума регионального политсовета партии. И, конечно же, депутатом городской думы Иваново. Как депутатство Натурина сочетается с его многочисленным бизнесом, пусть разбираются юристы

Увы, но моральный облик Натурина сомнителен. Помимо упомянутого «кидалова» с зарплатой, налицо пренебрежение интересами клиентов, на которых зарабатывает бизнесмен. «Любой недобросовестный дольщик путем уклонения от приемки объекта, в том числе по надуманным основаниям или объективным причинам, способен парализовать деятельность застройщика на неопределенный срок», - читаем мы в одном из его интервью. Это он о законе № 218-ФЗ, специально принятом для защиты дольщиков. Нормально?

А ведь Натурин не может не знать, что защита обманутых дольщиков у нас в стране - президентская тема. Именно Владимир Путин, ради решения застарелой проблемы заставил застройщиков использовать, наконец, эксроу-счета в долевом строительстве. У Натурина есть возражения? И это лидер ивановского отделения правящей партии... Странное для политика поведение.

Государственная позиция

Вообще, президент РФ в последнее время сильно сблизился с профсоюзами. Так, Путин присутствовал на X съезде ФНПР, прошедшем в мае текущего года — уже после начала трудового конфликта в «Нестле». В своем выступлении он ратовал за отстаивание трудовых прав и даже призывал профсоюзы быть активнее, напомнив, что они для этого «законодательно наделены широкими полномочиями». Мол, давайте, ребята, кусайте мироедов смелее.

Позицию же некоторых работодателей Путин припечатал такими словами, что кое-кто должен вспотеть от волнения.

«Такое самоуправство, произвол, безусловно, недопустимы. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать такие вещи», - цитирует президента официальная «Российская газета». Натурин из Иваново еще не вспотел? Вспотеет. И международные топ-менеджеры из «Нестле» тоже.

Кажется, Россию ожидает эпоха активных трудовых споров. Столкновение интересов работников и работодателей будут только обостряться. Ведь пенсионная реформа усилит конкуренцию на рынке труда между молодежью и людьми предпенсионного возраста. И власть в этой борьбе, как показало выступление президента, скорее на стороне работников. Так что представителям хоть глобального, хоть регионального бизнеса стоит крепко подумать, прежде чем идти поперек позиции российского государства.