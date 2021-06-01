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Бесплатный газопровод до границ земельного участка стал еще реальнее для россиян
1 июня, 2021 11:21
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Pixabay
Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу.
Согласно поправкам, доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан. Сам процесс подключения станет максимально удобным и простым. Обязанность проводить такие работы будет лежать на организациях - собственниках систем газоснабжения.
Теперь документ отправится на утверждение в Совет Федерации, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию заявил, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям.
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