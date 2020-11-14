Бескомпромиссный москвич попытался с боем вырвать у врача фавипиравир

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Отчаявшийся житель Москвы пришел к своему лечащему врачу с требованием предоставить ему фавипиравир. Отказ его не устроил.

Наотрез отказавшись от предложенного в качестве альтернативы риамиловира, пациент стал удерживать врача за руки и препятствовать ее передвижению. В результате, медик зафиксировала травмы рук и обратилась к правоохранителям.

При этом, пациент был обеспечен необходимыми лекарствами и находился под регулярным наблюдением. Как сообщает Znak.com, врачи регулярно оказывали ему необходимые консультации.