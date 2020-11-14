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Общество
Бескомпромиссный москвич попытался с боем вырвать у врача фавипиравир
14 ноября, 2020 16:22
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Отчаявшийся житель Москвы пришел к своему лечащему врачу с требованием предоставить ему фавипиравир. Отказ его не устроил.
Наотрез отказавшись от предложенного в качестве альтернативы риамиловира, пациент стал удерживать врача за руки и препятствовать ее передвижению. В результате, медик зафиксировала травмы рук и обратилась к правоохранителям.
При этом, пациент был обеспечен необходимыми лекарствами и находился под регулярным наблюдением. Как сообщает Znak.com, врачи регулярно оказывали ему необходимые консультации.
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