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«Бесчеловечно»: тюремщики из Оклахомы часами пытали заключенных детской песней

Марьям Ибрагимова
8 октября, 2020 13:13
2 мин
Фото: Nickelodeon
Фото: Nickelodeon

Закованные в наручники заключенные тюрьмы в американском штате Оклахома были вынуждены часами слушать детскую песню про акул «Baby Shark».

Окружной прокурор Дэвид Пратер предъявил обвинения за мелкое правонарушение, жестокое обращение и заговор двум 21-летним сотрудникам тюрьмы – Грегори Корнеллу Батлеру-младшему и Кристиану Чарльзу Майлзу, а также их начальнику, 50-летнему Кристоферу Реймонду Хендершотту.

"К сожалению, я не смог найти закон об уголовном преступлении, который соответствовал бы этому сценарию. - цитирует Пратера Fox News. - Я бы предпочел возбудить уголовное дело за такое поведение".

По меньшей мере, четверо заключенных были подвергнуты «бесчеловечным» пыткам в комнате для посещений адвокатов в ноябре и декабре прошлого года, заявили власти. Их приковывали к стене наручниками, после чего включалась детская песня, которая играла на полной громкости в наушниках осужденных.

Известно, что молодые сотрудники тюрьмы подали в отставку во время внутреннего расследования. Хендершотт ушел в отставку позже.

Ранее сообщалось, что двое сахалинских полицейских получили сроки за пытки.

темы
тюрьма
пытки
Оклахома
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