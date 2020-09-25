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Власти Москвы не будут штрафовать беременных женщин а выход из дома во время пандемии коронавируса. Однако, от рекомендации сохранять домашний режим правительство решило не отказываться.

«Эта рекомендация не подразумевает штрафов. Мы настоятельно просим не покидать места проживания граждан, которые попадают в группу лиц с хроническими заболеваниями и особыми состояниями, в том числе беременных и женщин в послеродовом периоде», — цитирует слова замруководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка ТАСС.

Ранее столичные власти включили беременных женщин в список лиц, которым рекомендовано соблюдать домашний режим из-зарезкого прироста заболевших COVID-19. Оставаться дома власти рекомендовали также пожилым людям и горожанам, имеющим хронические заболевания.