Беременные женщины чаще других заражаются смертельным заболеванием

Общество

Заболеваемость COVID-19 у беременных женщин встречается значительно чаще, чем в популяции, говорится в материалах Минздрава России.

В целом у беременных клинические характеристики коронавируса схожи с течением болезни у всех остальных. Также отмечается бессимптомное течение.

Отмечается, что дополнительным фактором повышенного риска заражения является работа в сфере здравоохранения или других общественных профессиях, сообщает РИА «Новости».

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи собирается получить разрешение на испытание вакцины «Спутник V» на беременных женщинах и детях. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург.

В настоящее время эксперты его подготавливают, исследования удастся начать только после того, как ведомство одобрит предложения.