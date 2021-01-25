Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Беременные женщины чаще других заражаются смертельным заболеванием

Артем Денисов
25 января, 2021 23:15
1 мин
Артем Денисов
25 января, 2021 23:15
1 мин
беременность
Фото: pixabay.com

Заболеваемость COVID-19 у беременных женщин встречается значительно чаще, чем в популяции, говорится в материалах Минздрава России.

В целом у беременных клинические характеристики коронавируса схожи с течением болезни у всех остальных. Также отмечается бессимптомное течение.

Отмечается, что дополнительным фактором повышенного риска заражения является работа в сфере здравоохранения или других общественных профессиях, сообщает РИА «Новости».

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи собирается получить разрешение на испытание вакцины «Спутник V» на беременных женщинах и детях. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург.

В настоящее время эксперты его подготавливают, исследования удастся начать только после того, как ведомство одобрит предложения.

Поделиться
ТЕГИ
эпидемия
здоровье
коронавирус
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!