Бензиновые короли дадут денег России

23 и 24 июля Государственная дума в полном составе, организованной группой по предварительному сговору приняла законопроект – теперь уже почти закон – о внесении поправок в Налоговый кодекс. Автором документа названы глава комитета по бюджету Андрей Макаров и несколько его товарищей. Суть его – в изменении подхода к налогообложению нефтяной отрасли.

Немного терминологии

Тема эта для непосвященного может показаться довольно запутанной, поэтому введем несколько актуальных определений.

Демпфирующий механизм – способ заинтересовать нефтяников продавать топливо внутри страны, а не гнать его на экспорт. Поскольку экспорт в настоящее время выгоднее ввиду низких внутренних цен в России (из всех европейских стран бензин дешевле только в Казахстане – та еще Европа…), бюджет готов компенсировать нефтяным компаниям часть упущенной прибыли.Для бензина до сих порэто было 60%, с принятия закона и до конца года – 75%, далее – 68%; у дизеля соответственно 50%, 70% и 65%. Занятно, что если внешние цены вдруг станут ниже внутренних, нефтяники должны будут доплачивать деньги в бюджет за то, что так дорого продают бензин своим соотечественникам. Это уже случилось в январе-феврале текущего года.

Экспортный паритет – уровень цены, который должен был бы быть на внутреннем рынке при равной доходности с экспортом топлива с учетом всех налогов и сборов.

Условная оптовая цена (условная внутренняя цена) – установленная законом цена топлива, разница которой с экспортным паритетом используется для исчисления демпфирующего механизма. Скажем, если Э.П. бензина равен 60 тысяч рублей за тонну, а У.О.Ц. – 50 тысяч рублей, то поставщику бюджет вернет 7500 рублей. (75% от разницы, составляющей 10 тысяч рублей.). Вернет из акциза, уплаченного конечными потребителями, то есть нами.

Налоговый маневр – постепенная отмена в ближайшие годы экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Цель маневра – снизить зависимость бюджета от биржевых цен на нефть, так как пошлина к цене привязана, а НДПИ – нет. В то же время после реализации маневра экспорт станет еще выгоднее, ведь НДПИ берут со всей нефти, а пошлину – только с поставляемой за рубеж. Интересно, что Белоруссия уже обиделась – для нее цены вырастут, – а российское общество совершенно не волнуется на этот счет, хотя нам тоже грозит подорожание.

Доходы – бюджету

Теперь мы можем понять, за что именно в такой спешке проголосовали депутаты и вот-вот проголосуют сенаторы.

Новый закон опускает условные оптовые цены (не реальные, на них ограничений больше нет) с 56 тысяч до 51 тысяч рублей за тонну бензина и с 50 тысяч до 46 тысяч рублей за тонну солярки. Таким образом, разница с экспортным паритетом растет, и нефтяные компании могут рассчитывать на бо́льшие выплаты. Более того, условную цену теперь нельзя понимать более чем на 5% в год.

Также введен демпфирующий механизм применительно к авиакеросину, который приравнивается к дизельному топливу.

Как видим, перед нами – ощутимые потери для бюджета: расходы на демпфер определенно растут. Зато нефтяники несут еще меньше потерь, выбирая внутренний рынок вместо зарубежного. Но за чей счет?

Как ни удивительно, за свой собственный. Законопроект одновременно поднимает НДПИ на 150 рублей за тонну на последний квартал текущего года и меняет в сторону увеличения формулу расчета этого налога с 2020 года.

Таким образом, бюджет должен получить до 60 млрд дополнительных рублей ежегодно; правда, растет и акцизный вычет с так называемых средних дистиллятов, в первую очередь мазута, который используют тысячи котельных. Это необходимо для того, чтобы не выросла налоговая нагрузка на ЖКХ и, как следствие, стоимость отопления для населения

Этот полезный законопроект появился на свет после и вследствие июньской прямой линии президента, когда Владимир Путин призвал не допустить резкого роста цен на авиакеросин и битум (используется в дорожном строительстве).Действительно, после растянувшегося на несколько лет затишья цены на перелеты уверенно устремились вверх, исчезли заманчивые акции перевозчиков, да и наши и без того золотые дороги обходятся бюджету все дороже и дороже.

Между плагиатом и подлостью

Но все же остаются вопросы. Репутация у так называемого международного мастера по шахматам Андрея Макарова такова, что если ему дают внести законопроект, значит этот документ – с душком. В чем же проблема?

Первый ответ предлагают нам так называемые коммунисты. Есть у «Единой России» милая традиция – отклонять чужой разумный законопроект, а через некоторое время преподносить его под видом своего. Это напоминает другую распространенную методику партии – фотографироваться в своей символике на открытии спортплощадок, построенных гастарбайтерами, на тушении пожаров в чистых белых футболках. Простите, ребята, но после этого обижаться на Навального с его неуклюжим мемом про ПЖиВ – все равно что на зеркало пенять.

В КПРФ утверждают, что внесенный ими несколько месяцев назад законопроект, направленный на косвенный контроль цен на бензин, сильно похож на принятый теперь. На самом деле общего там не так уж много: проект был откровенно популистский, как и принято у коммунистов, с 1953 года не имеющих сколько-нибудь серьезного мозгового центра.Но его вполне можно было совместными усилиями довести до ума.Увы, никому это не было нужно, причем отклонили законопроект с особым цинизмом: справоросы, ЛДПР и сама КПРФ практически в полном составе проголосовали «за», а против… не было ни одного голоса! Не нашлось и воздержавшихся. Правящая партия просто не удостоила проект голосованием и тем самым зарубила его.

А теперь использовала ту же повестку в своих целях.

Что до второго ответа, то он состоит в стратегических планах правительства. Позитивный в целом законопроект служит абсолютно неверной и, более того, антироссийской цели – уравнению экспортных и внутренних цен на топливо. Предполагается, что такое равенство сделает цены более стабильными. Да и к тому же чем граждане России лучше, чем, например, немцы, почему они должны меньше платить за бензин, изготовленный из их нефти?

Должны платить меньше. И это совершенно справедливо. Нашему народу нужны не «стабильные», а в первую очередь низкие цены на общее достояние, временно находящееся в руках отдельных лиц и организаций

Перераспределение нефтяных доходов через Фонды национального благосостояния, бюджет и социальные программы не работает: деньги бездумно тратятся через государственные закупки у нужных организаций и в реальности до людей не доходят.

Перед нами яркий пример доминирования политического мышления над национальным, подчинения интересов жителей России экономической целесообразности крупных корпораций. В рамках этой парадигмы даже самые лучшие и справедливые законы, в конечном счете, служат делу неправды.