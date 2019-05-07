Белорусы злорадствуют катастрофе в «Шереметьево»

О том, как развиваются в последнее время отношения между Россией и Республикой Беларусь, конечно же, можно судить, по информации официальных источников, которые словно мантру твердят о том, что Союзное государство, существующее лишь на бумаге, живет и будет жить.

Можно присмотреться к тому, как «динамично» развивались отношения между белорусским МИД и послом РФ Михаилом Бабичем, открывшим соседней стране глаза на её многомиллиардную задолженность перед Россией.

На минувшей неделе Бабича, выполнившего свой долг камикадзе «от и до» и, тем самым спровоцировавшего истерику белорусского лидера, отозвали в Москву. Теперь, как сообщают «Ведомости», человек, рассказавший Лукашенко о реальном положении вещей и напомнивший про дотации, дармовые ресурсы и кредиты, вытянутые из России в обмен на многообещающие россказни об интеграции и братстве вселенского масштаба, ждёт назначения на более безопасный пост в Администрации Президента РФ.

«Цимус» нарастающей белорусской ненависти к русским проявляется вовсе не в отношениях на высшем, просто высоком или даже среднем уровне, а в реакции представителей белорусского народа на трагедию в аэропорту» «Шереметьево»

Немного истории!

За любое неосторожное высказывание (например, за критику белорусских правоохранительных органов, не говоря уже о нелицеприятных высказываниях в адрес несменяемого белорусского президента) в Беларуси легко можно поплатиться карьерой, работой, обрасти административными и уголовными штрафами, стать невыездным или, наоборот, «не въездным», если ты проживал в этой волшебной стране грёз, не имея гражданства.

С 1 декабря 2018 года в Беларуси была принята новая редакция закона «О средствах массовой информации», согласно которой каждый комментатор в сети должен быть идентифицирован с помощью номера мобильного телефона

Таким образом белорусские власти покончили с анонимностью в интернете. Любой публикуемый комментарий находится в премодерируемом режиме. То есть, представитель редакции (модератор) анализирует его на предмет наличия в нём крамолы, критики, оскорбления белорусских властей или некорректных заявлений в адрес других народов и государств.

Это логично. Ведь за «не тот» комментарий пользователя издание может легко лишиться лицензии: над каждым белорусским СМИ (государственным и, тем более, оппозиционным) довлеет такая структура, как Министерство информации Республики Беларусь (аналог нашего Роскомнадзора).

Но про Россию и русских в Беларуси можно говорить любые гадости на любом уровне. И на дипломатическом, именуя посла великой державы «талантливым счетоводом, и на микроуровне диванных комментаторов, которым за плохие слова о белорусской власти быстро «вырывают языки», а за кощунственные русофобские пасквили – кто знает? – быть может, раздают плюшечки.

Лукашенко, о специфике правления которого еще в бытность президентом России Дмитрия Медведева российское телевидение показало 4 серии увлекательного триллера «Крёстный батька», разрешал, разрешает и будет разрешать поливать Россию грязью, подвергая пророссийски настроенных журналистов уголовному преследованию

Практика показывает, что в Беларуси глумиться над трагедиями, происходящими в России, не только можно, но и безопасно.

Возьмём комментарии издания «Наша Нiва», основанного, как сообщается на сайте, ещё в 1906 году.

Беглый анализ повестки умиляет. «Лицо» сайта — восторженные вопли местных националистов по поводу запрета на государственном уровне акции «Бессмертный полк», которая по мнению белорусов является «победобесием» и «демонстрацией» силы «русского мира». К слову, в США акция «Бессмертный полк» прошла без проблем от Нью-Йорка до Сан-Франциско.

А вот вам истеричная травля русского программиста, вся вина которого заключается в том, что он предложил в международной компании, расположенной на территории Беларуси, общаться в рабочих чатах не на белорусском, а на понятном каждому разработчику русском или английском языках.

Комментаторы предлагают привлечь этого человека, выходца из России, к ответственности за оскорбление белорусского языка, на котором, к слову, не хотят общаться не только сами белорусы (меньше 3% населения говорит на «мове»), но и белорусский президент, за 25 лет правления страной не произнёсший на белорусском почти ни слова. Имеет право. В стране действует его вариант конституции, принятый на референдуме в 1996 году, согласно которому в стране два государственных языка (белорусский и русский).

Не так давно редакционный десант издания «Нашай Нiвы» высадился у одного из киосков «Белсоюзпечати», предъявив продавцам претензии по поводу реализации обложек для паспорта в цветах российского триколора. Националисты едва ли не заставили директора торговой точки просить прощения за этот «опрометчивый» поступок. А редакция сочла «целенаправленной политикой — предлагать белорусам вкладывать паспорта в обложку с цветами российского флага».

Хотя почему бы, собственно, белорусский паспорт и не вложить в обложку страны, которая на протяжении 28 лет номинальной независимости, обеспечивает «братскую» республику всем необходимым?

Гвалту-гвалту! Что в переводе с белорусского означает «караул».

Чем же отвечают белорусы?

В комментариях по поводу каждого трагического инцидента, происходящего в России, будь то теракт, массовое убийство или падение самолета, прослеживается «восторг» авторизованных под «никнеймами» ненавистников России. Им и не думают противостоять (хотя бы ради приличия модераторы изданий, знающие, что за антироссийскую риторику никто не накажет).

Реакция на трагедию с Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» не стала исключением. Её сочли… небесной карой за сбитый, якобы, нами малазийский «Боинг»

С одобрения модераторов в сообщениях авторизованных комментаторов Россия предстаёт деградирующей страной, а россияне — людьми, которые лишились многих человеческих качеств — сострадания, сопереживания, желания помочь и «продолжают утрачивать все остальные присущие человеку разумному качества».

Оказывается, за последние 20 лет у нас, русских, ничего не получалось сделать нормально, кроме как развязать конфликт на Донбассе.

Президент Беларуси, в речах которого также, нет-нет, да и проскользнёт упрёк в адрес русских, консолидировал вокруг себя огромное количество белорусов, которых он ласково именует «народец», мастерски создав из России образ врага. Врага, готового покуситься на белорусскую государственность и независимость. Слушая эти заявления, многие белорусские политики и общественные деятели уже рыдают в три ручья, аплодируя так, как в 40-е аплодировали одному известному деятелю, акцентировавшему опасность, исходящую для немецкого народа извне. Власть благодарно предоставляет им в ответ трибуну на белорусском ТВ. Чтоб рыдалось громче и на всю страну.

А за антигосударственную риторику можно бесследно пропасть без вести

Сегодня ровно 20 лет с момента исчезновения бывшего белорусского министра внутренних дел Юрия Захаренко, который вместе с другими оппозиционными белорусскими политиками не хлопал в ладоши бравурным речам белорусского мессии, а готовил переворот, за что и был ликвидирован местными «эскадронами смерти». По версии бывшего главного палача Беларуси и начальника СИЗО №1 Олега Алкаева — его показательно расстреляли из пистолета, которым в Беларуси приводят в исполнение смертные приговоры.

Но вернёмся к самолёту и реакции на эту трагедию вполне себе медийных белорусов. Как известно, в ходе эвакуации в сгоревшем самолёте возникла давка. И… наши «западные братья», злобствующие в социальных сетях, поспешили увидеть в этом «отсутствие духовности» у русских.

Многие из них, к сожалению, забыли, что, опять-таки, 20 лет назад, в мае 1999 года, в Беларуси произошла страшная трагедия у входа в станцию метро «Немига». Тогда не было никакого пожара, падения самолёта, давки за хлебом, не было вообще никакой реальной угрозы жизни людей в толпе. Просто пошёл дождь и грянул гром.

Люди (в основном, подростки), подогретые спиртным на белорусском празднике пива, давили друг друга, желая укрыться от дождя в переходе. Количество погибших составило 53 человека.

Но никто из русских в те годы не посчитал возможным злобствовать и злорадствовать в адрес накачавшихся пивом «братьев», задавивших друг друга на скользких ступеньках метро по так никем толком и необъяснённой причине

Авторы глубокомысленных выводов о бездуховности русских плевать хотели на национальность и гражданскую принадлежность спасённых и погибших. Важно побольнее пнуть Россию, заявив, что пока там, в хвосте самолёта, представители иных «более правильных» народов, пылали в огне, «бездуховные русские» деловито вытаскивали свои пожитки, отрезав путь к спасению.

Забыли — ишь, негодники?! — после нескольких ударов самолёта о землю, задыхаясь от пожара, о вечных ценностях из произведений «Достоевских, Буниных, Пастернаков»

Не дебилизм ли?

Жаль, автор поста о бездуховности русских Лариса Кисель, открывшая кондитерскую в Марселе (Франция), вероятно, подзабыла, как почитатели Гюго, Вольтера, Дюма, а также «потомственные французы арабского происхождения», давили друг друга, желая купить побольше пасты Nutella, на которую была установлена 70%-я скидка на распродаже в последних числах января 2018.

Столпотворение людей в горящем самолёте — одна из самых экстремальных ситуаций, которую нельзя представить и в страшном сне. Как поведёт себя в этой ситуации каждый из нас? Упадёт в обморок, начнёт завязывать шнурки, молить небеса о пощаде? Или сядет ровно и будет смотреть в одну точку? А может, не мигая, рванёт к выходу по головам чьих-то детей? Не скажет никто. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, надо в этой ситуации оказаться. Однако не дай Бог никому.

Но, похоже, найден ответ на, быть может, менее важный вопрос о братстве. Страна, которой Россия из года в год протягивает руку помощи, братской на деле является навряд ли.

И это становится понятно всё большему количеству людей.