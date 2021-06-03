Белорусские власти вооружат почтальонов и сотрудников других предприятий
Согласно новым нормам МВД, в Беларуси вооружат почтальонов, водителей, начальников почтовых отделений и операторов связи, а также сотрудников лесных и охотничьих хозяйств. Для каких целей предприятия обеспечат вооружением, не говорится.
Сотрудники «Белпочты» получат револьвер и пистолет, операторам связи выдадут автоматы.
Оружие получат инкассаторская служба, фельдъегерская служба «Специальная связь», спортивное объединение «Динамо» и Белорусское общество охотников и рыболовов. Их обеспечат охотничьим оружием и винтовками.
Соответствующее постановление МВД появилось 22 марта. Оно касалось юридических лиц с особыми уставными задачами. 3 июня документ опубликовали на Национальном правовом портале. Он вступил в силу.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко собрался раздавать оружие.