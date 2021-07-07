Белорусские власти лишили подростков всякого «кайфа»
С 8 июля в Беларуси вступает в силу постановление Совета министров о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Документ был принят 25 июня текущего года и опубликован на правовом портале республики.
В соответствии с постановлением Совмина, энергетики были добавлены в перечень товаров, которые запрещено продавать лицам до 18 лет. Таким образом, власти республики закрыли несовершеннолетним доступ к еще одному популярному у подростков товару.
Согласно законам Беларуси, лицам до 18 уже было запрещено продавать вейпы (испарители для употребления никотинсодержащих смесей), табачные изделия с содержанием никотина, а также нетабачные никотиновые изделия. Кроме того, белорусским подросткам запрещено отпускать слабоалкогольные и алкогольные напитки, пиво, пневматическое и метательное оружие, игральные карты и содержащую эротические материалы продукцию, в том числе продукцию по сексуальному образованию и половому воспитанию, сообщает «TUT.BY новости».