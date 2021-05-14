Белорусские работяги попросили Евросоюз остановиться. Они боятся остаться без зарплаты

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Работники Белорусского металлургического завода начали собирать подписи в адрес Евросоюза. В открытом письме они просят не вводить санкции против предприятия, поскольку это может оставить их без работы и заработной платы. Об этом сообщается на официальной странице завода в социальной сети «ВКонтакте».

В размещенном с соцсети заявлении БМЗ говорится, что в последнее время некие некоммерческие организации направляют письма в адрес иностранных партнеров предприятия. В них они «под надуманными предлогами» призывают прекратить сотрудничество с заводом. В этой связи заводчане сами решили направить обращение к «зарубежным партнерам, участникам международного профсоюзного движения, представителям стран Европейского союза и других государств».

Авторы обращения заявляют, что с августа 2020 года работникам завода предлагалось «поддержать политически мотивированные требования путем остановки предприятия». На предприятии поддерживать эту идею отказались. В 2021 году против завода начали «информационную кампанию», которая направлена на «побуждение зарубежных партнеров к отказу от торговых отношений с заводом».

«При этом, заявители манипулируют событиями и фактами, распространяют информацию не соответствующую действительности», - говорится в письме.

Авторы подчеркивают, что процесс является политически мотивированным и проводится лицами, которые отношения к работе завода не имеют.

Мы решительно против того, чтобы нас использовали как средство в достижении чьих-то политических целей, особенно, когда это сопряжено с угрозами экономической устойчивости предприятия», - сообщается в обращении.

Также в заявлении отмечается, что БМЗ является крупнейшим предприятием в Беларуси, на нем работает более 11 тысяч человек. В связи с этим, отказ сотрудничать с заводом скажется на жизни простых рабочих.

«Прекращение торговых отношений, как и иные виды санкций, приведут к тому, что мы останемся без работы и заработной платы, наши семьи – без средств к существованию», - сообщается в письме.

С учетом вышеизложенного, работники завода призывают «не поддаваться информационным манипуляциям» и не принимать санкций против предприятия.