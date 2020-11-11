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В Беларуси сотрудники правоохранительных служб наложили арест на двух котов.

Хозяйка животных участвовала в протестных акциях, за что на неё был наложен штраф. Она его не оплатила, после чего к ней домой для описи имущества пришли милиционеры. Среди прочих вещей, правоохранители наложили арест на двух котов, которые жили у участницы протестов.

Спустя несколько дней котами занялась волонтёрская организация, которая нашла животных и выплатила штраф, чтобы их забрать. Заодно, волонтёры нашли адвокатов для самой хозяйки животных.

Сейчас животные в безопасности, они находятся дома у своей хозяйки.

Telegram-канал «Подъём» отмечает, что согласно действующим законам Беларуси, домашние животные приравниваются к имуществу, а значит их могут изъять и выставить на продажу.

Напомним, в августе в Беларуси прошли президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, снова победил Александр Лукашенко. Он набрал набрал 80,1% голосов. После объявления результатов стране начались массовые протесты, которые продолжаются уже несколько месяцев.

Ранее одна из лидеров белорусских протестующих Светлана Тихановская заявила, что оппозиционеры будут менять тактику.