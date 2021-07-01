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Беларусов предупредили о грозах и граде при сильном ветре
1 июля, 2021 06:02
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Dmitry Golubovich/Russian Look
В Беларуси на 1 июля объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и жары.
По словам синоптиков, непогода будет бушевать утром и днем в юго-западной половине республики. Ожидаются сильные ливни с грозой, в отдельных районах пройдет град, а ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
Днем максимальная температура воздуха составит 31 градус. В Минске будет 30 градусов выше ноля.
2 июля синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами, при температуре от +22 до +28 градусов, сообщает Sputnik Беларусь.
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