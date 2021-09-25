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Белорус выиграл спор на 3 бутылки коньяка и получил 15 суток ареста
25 сентября, 2021 13:52
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Pixabay
Житель Минска получил 15 суток ареста, но выиграл 3 бутылки коньяка, поспорив, что запостит в своих соцсетях фотографию с бело-красно-белым флагом. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
Мужчина поспорил с друзьями, что на два месяца разместит в своем профиле фото с бело-красно-белым флагом и получил три бутылки дорогого коньяка. В суде он рассказал, что фотографию сделал еще 14 июня, а флаг он забрал у одного из протестующих в качестве «трофея».
Минчанина обвинили в участии в несанкционированном пикетировании на основании его фото. Суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста, сообщает телеграм-канал Zerkalo.
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