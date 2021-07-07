Новости – Люди
Люди
Белорус через веб-камеры записывал интимные моменты в офисах и квартирах
7 июля, 2021 03:01
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Беларуси милиция задержала мужчину, который получил доступ к чужим веб-камерам и камерам видеонаблюдения.
Злоумышленник не только подглядывал за чужими людьми, но и записывал интимные моменты. Для этого 47-летний житель Борисова использовал специализированные компьютерные программы.
Его интересовали камеры в домах, квартирах, офисах, а также в фитнес-центрах и салонах красоты. За семь лет хакер собрал «коллекцию» видеозаписей на шести жестких дисках объемом более 11 терабайт, сообщает Telegram-канал МВД республики.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку