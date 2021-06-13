Бельгия растоптала Россию. Наша сборная провалила старт Евро-2020

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Для сборной России Чемпионат мира по футболу начался с поражения, которая наша команда потерпела в поединке с Бельгией. Около тридцати тысяч зрителей на стадионе «Санкт-Петербург» стали свидетелями провала со счетом 0:3.

У бельгийцев отличился нападающий Ромелу Лукаку, который оформил дубль на 10-й и 88-й минутах поединка. На 10-й минуте еще один гол забил Том Менье.

По словам экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, провал нашей команды был ожидаем, но не с таким счетом.

«Это было ожидаемо, но не 0:3. Сложно биться с Бельгией, это лучшая команда в мире, номер один в рейтинге ФИФА. Был ли шанс? У нас шанс должен быть с датчанами или финнами. Я не видел особых шансов, один удар головой был. Я моментов не видел. Играли с лучшей командой мира. 0:2 был бы интересный счет, а 0:3 уже обидно», — приводит слова Нурмагомедова «Рейтинг Букмекеров».

При этом главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ничего критичного в провале россиян не видит.

«Сегодня было сражение, которое непросто было выиграть. Но бельгийцам мы помогли. Да, гол пропускать обидно, но нужно играть дальше. В моей команде должен быть характер», - отметил он сразу после матча.

Таким образом, команда Бельгии заработала 3 очка и поднялась в турнирной таблице группы В. Подопечные Станислава Черчесова в следующем матче группового этапа Евро сыграют с командой Финляндии 16 июня в Санкт-Петербурге, а на следующий день сборная Бельгии встретится с Данией, пишет «Московский комсомолец».