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Беларусь призвали отменить смертную казнь
9 октября, 2021 09:24
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Pixabay
Накануне Всемирного дня против смертной казни, который отмечается 10 октября, Евросоюз и ПАСЕ призвали Беларусь прекратить применение наказания.
«Смертная казнь - это жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание, противоречащее праву на жизнь. Ее отмена необходима ради уважения человеческого достоинства», - говорится в заявлении, направленном в Беларусь.
Отмечается, что Беларусь остается единственной в Европе страной, где до сих пор применяется смертная казнь, сообщает телеграм-канал Zerkalo.
На сегодняшний день 144 государств отменили смертную казнь однако 55 стран продолжают приводить приговоры в силу.
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