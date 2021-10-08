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Беларусь наконец «созрела» до масочного режима спустя больше года с начала пандемии
8 октября, 2021 21:07
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Pixabay
С 9 октября по всей Беларуси вводится обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение мер дистанцирования. Об этом сообщил Минздрав республики.
Обязательное ношение масок касается магазинов, общественного транспорта, объектов общепита, кинотеатров и театров, предприятий и других мест.
Решение принято на фоне негативной ситуации с заболеваемостью коронавирусом во всех регионах Беларуси, передаёт «Интерфакс».
Отметим, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. До настоящего момента власти Беларуси воздерживались от масштабных мер по профилактике болезни, ношение масок вводилось только в отдельных городах.
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