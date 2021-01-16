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Власти Сахалина не будут вводить специальные бейджи для привившихся от коронавирусной инфекции, не посоветовавшись с жителями. Об этом сообщал губернатор Валерий Лимаренко.

«В обществе идет обсуждение различных форм документа, подтверждающего вакцинацию: паспорта вакцинации, сертификаты, бейджи и иные формы», — приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.

По словам Лимаренко, главное – меры, направленные на нормализацию жизни и поэтапное снятие ограничений, введенных из-за пандемии, а не идентификация привитых.

О планах местных властей выдавать специальные бейджи тем, кто сделал прививку, глава области объявил 14 января.