Все бегут, и я бегу
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Фото: Сергей Рыжик / «Русская Планета»

Фото: Сергей Рыжик / «Русская Планета»

Ночной забег-2019 в Москве: фоторепортаж «Русской Планеты»

Москва всегда бежит - причём, не только в переносном, но и в  прямом смысле. Один из самых популярных марафонов у горожан  - ночной забег, уже ставший традиционным. Ночью бегать по городу намного удобнее - меньше людей и машин, проще перекрыть движение по самым красивым магистралям столицы. В Ночном забеге-2019, несмотря на не слишком-то летнюю погоду, приняли участие около 7,5 тысяч человек.

Бегуны преодолели 10 километров по улицам Москвы, а старт и финиш забега состоялся в чаше стадиона «Лужники». Маршрут проходил по Фрунзенской и Пречистенской набережным, так что спортсмены могли полюбоваться яркой ночной подсветкой Храма Христа Спасителя и другими достопримечательностями.

О том, как это было - смотрите в фоторепортаже «Русской Планеты».

Теги:
Места: Москва
События: спорт, общество
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