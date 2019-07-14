Все бегут, и я бегу

Москва всегда бежит - причём, не только в переносном, но и в прямом смысле. Один из самых популярных марафонов у горожан - ночной забег, уже ставший традиционным. Ночью бегать по городу намного удобнее - меньше людей и машин, проще перекрыть движение по самым красивым магистралям столицы. В Ночном забеге-2019, несмотря на не слишком-то летнюю погоду, приняли участие около 7,5 тысяч человек.

Бегуны преодолели 10 километров по улицам Москвы, а старт и финиш забега состоялся в чаше стадиона «Лужники». Маршрут проходил по Фрунзенской и Пречистенской набережным, так что спортсмены могли полюбоваться яркой ночной подсветкой Храма Христа Спасителя и другими достопримечательностями.

О том, как это было - смотрите в фоторепортаже «Русской Планеты».