Беглый олигарх Ходорковский продолжит попытки повлиять на общественное мнение россиян

Недавно опубликованный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского» пролил свет на незаконные действия и порочащие его факты.

Однако исправления ошибок от олигарха ожидать не стоит, уверен Армен Гаспарян, эксперт расследования НТВ.

По его словам, беглый миллиардер продолжит политику осуждения России и будет по-прежнему придерживаться антироссийской риторики. Проявление этого уже сейчас можно заметить на ресурсах Ходорковского. Это свидетельствует о стремлении олигарха повлиять на общественное мнение.

Напомним, что на основании фактов, изложенных в фильме, было выявлено несколько крупных финансовых махинаций, совершенных Ходорковским и группой «товарищей», включая Сергея Муравленко, Виктора Казакова, Виктора Иваненко, Юрия Голубева. Вместе с подельниками Ходорковский вывел из России 51 миллиард долларов, а затем инвестировал их в недвижимость по всему миру. Для этого была создана компания Quadrum, на сегодняшний день контролирующая активы на сумму более 2-х млрд долларов. Это недвижимость в Штатах, офисное здание в Лондоне, торговый центр в Грузии и имущество в Хошимине.

Показательно, что Ходорковский ни слова не упомянул об этом, выступая на форуме в Гааге с громкими речами о «коррупции и беззаконии» в России. Впрочем, удивляться не стоит, ведь позиция олигарха по этому вопросу давно не меняется.

Эксперт Армен Гаспарян уверен, что Ходорковский будет продолжать гнуть свою линию, заверяя окружающих в том, что демократию в Россию могут принести только бизнесмены с незапятнанной репутацией, к коим он относит себя. Главное отличие состоит в том, что, по словам эксперта, в 90-е такой пропагандой занимались СМИ, а теперь – источники в соцсетях, за многими из которых, так или иначе, стоит Ходорковский.