Беглый «министр ДНР» Игорь Стрелков снова пиарится на фейках о ЧВК «Вагнера»

Однако, скучая по славе, Гиркин использует любой инфоповод, чтобы напомнить о себе. Вот и теперь во время трансляции на Youtube-канале никому неизвестного блогера он отметился одиозными заявлениями о сотнях погибших в Сирии бойцов из ДНР.

Сам по себе диалог ведущего со Стрелковым уже звучит странно. На любые уточняющие и требующие конкретики вопросы гость студии отделывался лишь общими фразами и категорически игнорировал факты. В частности, Игорь заявил, что в ряды ЧВК «Вагнера» в Сирии массово подались бойцы ополчения ДНР. Кроме того, он утверждал, что ЧВК «Вагнера» якобы понесла серьезные потери и один из отрядов был почти полностью уничтожен.

Гиркин имеет в виду инцидент в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля 2018 года, когда американская авиация нанесла массированный авиаудар по позициям правительственных войск и союзных им формированиям. Буквально через несколько дней после этого стало известно, что в ходе инцидента погибли 14 российских добровольцев. Об этом заявил председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев.

Однако Гиркин продолжает врать о массовых потерях. Сколько конкретно россиян погибло – Гиркин не знает, списков погибших предоставить, разумеется, не может.

«У меня в этом бою участвовали лично знакомые», — единственная аргументация беглого донецкого министра.

Подобными безответственными заявлениями Игорь Стрелков (Гиркин) бросается не впервые. Буквально на днях он прогнозировал, что после Сирии российские военные части будут переброшены в Ирак. И даже утверждал, что небольшие отряды ЧВК якобы уже действуют в этой ближневосточной стране некоторое время. По обыкновению, Стрелков не стал подтверждать озвученные данные доказательствами и не указал источник сведений. Как метко прокомментировал интервью один из пользователей интернета: «Я не знаю, но очень хочу соврать».

К слову, ничего толкового от Гиркина давно никто не ждет. Тот, кого в 2014 году на Донбассе считали героем, показал себя пустым болтуном, предателем и трусом. По свидетельству защитников Славянска, все, чем занимался самопровозглашенный «и.о. командующего» — это самопиар. Он настолько боялся за свою жизнь, что постоянно сидел в укрытии, употреблял спиртное, а затем и вовсе сбежал.

Интересно, что даже оказавшись в безопасности, он предлагал сдать Донбасс ВСУ, а оставшимся бойцам цинично рекомендовал упражняться в беге, написав комментарий со своего аккаунта «Котыч».

Гиркин и сам воевал по такому же принципу, предпочитая показывать неприятелю сверкающие пятки, вступая с ВСУ во взаимовыгодные отношения. В частности, свидетели рассказывают, как он продавал оружие украинским военным, а своих бойцов отправлял на линию соприкосновения буквально с голыми руками. Когда денег у экс-министра обороны ДНР набралось достаточно, он согласился на предложение сдать Славянск за деньги и позорно бежал в Москву с молоденькой любовницей – устраивать личное благополучие.

Мирослава Регинская начинала карьеру супруги экс-министра обороны ДНР в качестве личного секретаря. Военный пенсионер Гиркин не мог устоять перед ее чарами и частенько развлекался с девушкой, а затем, бросив жену и детей, привез любовницу в столицу уже в статусе невесты. Новобрачные стали, не откладывая, обустраивать быт, окружили себя роскошью. Не понятно, откуда были изысканы средства – пенсии явно недостаточно для такого уровня жизни. Некоторые журналисты предполагали, что все это великолепие могло быть привезено супругами из ЛДНР, где Гиркин мародерствовал в покинутых жителями домах, и даже провели расследование.

Откуда нигде не работающая Регинская берет средства на шикарный образ жизни, подобный тому, что ведут московские мажоры – понятно. Ее и ее родных попросту содержит «папик» Стрелков. Впрочем, Мирослава и сама хорошо погрела руки на фонде «Новороссия», который Гиркин открыл, чтобы получить источник стабильного дохода. Собрав более 100 миллионов пожертвований, супруги стали выкладывать видеоотчеты о тратах, вероятно, записанные в один день. Судя по обстановке, времени, неизменной коробке сока в кадре, чета решила себя не утруждать и сразу нарезала «отчетные» видеоролики, чтобы хватило надолго.

Но куда важнее их содержание: перечисленные статьи расходов никак не могут составлять 100 миллионов – консервы, конфеты, фломастеры и альбомы для детворы не стоят столько. Похоже, что Стрелков и Регинская присваивают себе то, что неравнодушные люди жертвуют пострадавшему от гражданской войны населению Донбасса.

«Крысой» бывшего командира считают и сослуживцы, оставшиеся в ДНР. Александр Ходаковский, командир отряда «Восток» рассказывает о Гиркине исключительно как о популисте. А Александр Бородай и вовсе думает, что он психически болен.

Впрочем, версия Бородая вполне может быть правдой. Ведь если изучить соцсети Игоря Стрелкова, в глаза бросается его тяга к истории, он постоянно упоминает художественные произведения о войнах, рассказывает о героях прошлого. Похоже, бывший министр обороны Донбасса попросту заигрался в исторические реконструкции и возомнил себя великим воином. Но, оказавшись на передовой, не вынес стресса. Так что все его дальнейшие действия в ДНР, а также последующее бегство вполне закономерны.

Остается только удивляться, что его все еще пускают в какие-то СМИ и просят комментарии. Разве может быть представительным мнение такого «эксперта»?