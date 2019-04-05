Бедность любит счёт

58,5 тысячи рублей — такая сумма, по мнению чиновников Росстата, требуется сегодня средней российской семье, чтобы на самом минимальном уровне «сводить концы с концами» — не жить «в полную грудь», но не пухнуть с голода и быть одетыми и обутыми по сезону. Такая цифра, как пояснили в самом ведомстве, нарисовалась по итогам опроса жителей разных регионов, разного возраста и достатка.

Помимо этой абсолютно усреднённой и оттого подозрительно виртуальной цифры на суд читателей были представлены результаты анализа минимальной «корзины жизни» по разным категориям.

Так, многодетной семье (опять же «средней», без ранжирования по числу детей) требуется в месяц 82 тысячи рублей в месяц. Молодым семьям минимально нужно иметь в месяц 68 тысяч рублей, неполным (один родитель) — 62,5 тысячи, а парам пенсионеров — не мене 38,3 тысяч рублей на двоих ежемесячно

При этом абсолютное большинство россиян не могут себе позволить на одну лишь зарплату купить необходимый для комфортной жизни минимум товаров (80%), а чуть больше половины — 53% — не имеют «подушки безопасности» на случай непредвиденных экстренных трат (ремонт после пожара, болезнь и тому подобное). И лишь чуть меньше половины могут ежегодно отдыхать вне дома «на свои», не прибегая к услугам кредиторов.

Счёты не краснеют

Уже на следующий день статистическое ведомство пояснило лично пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и всем интересующимся, что результатам их исследования можно доверять: все формальные условия для исследования были строго соблюдены, выводы основаны на опросе общественного мнения — «за сколько купили, за столько и продали».

«Сводные данные Росстата по реальному прожиточному минимуму с начала 2019 года претерпели некоторые изменения: периодичность выпусков из ежемесячной стала ежеквартальной и основываться на большем количестве фактических данных, что положительно сказалось на качестве работы, — заметил в беседе с «Русской Планетой» первый вице-президент бизнес-объединения «Опора России» Павел Сигал. — Этот опрос, насколько я знаю, проводился среди 60 тысяч домохозяйств и на протяжении двух недель. Уже по этим параметрам он внушает доверие».

В свою очередь, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в интервью агентству Regnum раскритиковала примененный Росстатом в исследовании замер «средней температуры по больнице». Эксперт настаивает: от региона к региону цифры минимальных сумм для достойного выживания могут разниться в разы.

Если в российской глубинке зарплаты в 20-30 тысяч рублей считаются очень неплохими, на которые реально прожить, то в Москве и 80-100 тысяч рублей в месяц — так себе достаток, особенно если приходится снимать жильё (в среднем, 40 тысяч за приличную чистую «однушку» в пешем доступе от метро)

«У неженатого обеспеченного мужчины-москвича потребности в месяц составляют не менее 150−200 тысяч рублей, а у молодой незамужней девушки в возрасте 25−35 лет потребности еще выше, — заявила эксперт.— Опросы, которые проводят глянцевые журналы, показывают, что «нормальным» доходом для жизни в столице некоторые девушки считают доход не ниже 200 тысяч рублей в месяц, а то и вдвое больше», — пояснила эксперт.

Но это уже слишком «глянцевый» прожиточный минимум, слишком — даже для стран Запада, о чём говорит нехитрая статистика.

Бедная богатая Европа

Например, вот актуальная информация по прожиточному минимуму в Чехии: для молодёжи в возрасте 15-26 лет он составляет всего 90 евро в месяц, для граждан помладше — 79 евро. Двум взрослым чехам без детей достаточно в месяц 221 евро, чтобы протянуть месяц, а если в семье есть ещё два ребёнка до 16 лет — 390 евро.

Средняя заработная плата в бывшей социалистической республике при этом составляет, согласно открытым источникам, 1000 евро, что позволяет большинству граждан, даже с учётом всех отчислений с доходов в бюджет (15% сам налог и 11%— социальное и медицинское страхование) и ощутимую коммуналку, кушать по расписанию.

Схожая картина, когда прожиточный минимум значительно ниже средней зарплаты по стране, наблюдается по всей Европе.

В Швеции «черта нищеты» проходит на уровне 1000 евро в месяц, а минимальная зарплата превышает 2000 евро, правда и облагается налогом по ставке 56,4%

В этих оговорках и кроется главное лукавство: высокие налоги забирают в среднем половину заработка, при том, что никто не отменял все остальные налоги на имущество и дорогую коммуналку. Стоит ли поэтому удивляться тому, что во Франции, где официальный прожиточный минимум составляет примерно лишь треть от средней заработной платы, появились пресловутые «жёлтые жилеты»?

Если считать без учёта всех налогов и коммунальных услуг, то эти протесты, как и все прочие нередкие забастовки в этой прекрасной романтической стране действительно теряют смысл. Но улица уверенно учит власти мерить благосостояние граждан сложными математическими формулами с учётом всех значимых вводных, а не простым арифметическим действием сложения и деления.

От простого и утешительного для начальства счёта, как видим, отказался и Росстат — 60-80 тысяч в месяц на семью уже выглядят более походими на правду. Осталось за малым — научиться ставить стране честные экономические диагнозы без которых поправки не бывать.