Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Базой для нового российского самолета «судного дня» станет Ил-96-400М

Артем Денисов
15 октября, 2020 03:30
1 мин
двигатель
Фото: ru.wikipedia.org

Российские воздушные пункты управления войсками, которые называют самолетами «судного дня», перенесут с Ил-80 на Ил-96-400М.

Замена воздушного судна значительно увеличит время боевого дежурства лайнеров в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками.

Самыми известными моделями таких специализированных самолетов сегодня являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.

По последним данным, всего на вооружение российской армии было принято четыре Ил-80.

Воздушные командные пункты были названы «судного дня» в США, так как предполагалось, что они будут задействованы в случае ядерной войны, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о создании нового самолета вместо Sukhoi SuperJet 100. На разработку потратят 120-130 млрд рублей - половина денег уйдет на создание российского двигателя ПД-8, он должен заменить используемый сейчас франко-российский Sam146.

темы
оружие
самолёт
авиа
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!