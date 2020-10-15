Базой для нового российского самолета «судного дня» станет Ил-96-400М

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Российские воздушные пункты управления войсками, которые называют самолетами «судного дня», перенесут с Ил-80 на Ил-96-400М.

Замена воздушного судна значительно увеличит время боевого дежурства лайнеров в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками.

Самыми известными моделями таких специализированных самолетов сегодня являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.

По последним данным, всего на вооружение российской армии было принято четыре Ил-80.

Воздушные командные пункты были названы «судного дня» в США, так как предполагалось, что они будут задействованы в случае ядерной войны, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о создании нового самолета вместо Sukhoi SuperJet 100. На разработку потратят 120-130 млрд рублей - половина денег уйдет на создание российского двигателя ПД-8, он должен заменить используемый сейчас франко-российский Sam146.