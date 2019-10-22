Базальная имплантация зубов

Базальная имплантация – это протокол позволяющий восстановить зубной ряд при полном или практически полном восстановлении зубов. Эта методика работает по технологии Immediate loading – это означает что импланты сразу после вживления в костную основу нагружаются коронками. Данная технология используется благодаря тому, что она не требует костнопластических вмешательств, а при установке имплантов травматизация минимальна. При базальной имплантации применяются односоставные импланты, интегрируемые в центральный отдел губчатой кости и базальный слой, находящийся еще глубже. При этом синусы, гайморовы пазухи и верхне- и нижнечелюстные структуры никак не задействованы.

В каких случаях используется:

Частичное или полное отсутствие зубов на одной или обеих челюстях.

Наличие зубов, которым нужно удаление.

Наличие атрофии костных тканей.

Системные болезни, приводящие к выпадению зубов, рецессии контура десны, оголению зубных корней.

Отсутствие зубов на месте имплантации более двух лет.

Наличие воспалительных процессов в тканях пародонта и других костных структурах.

Сложности с использованием съемных протезов.

Если костная пластика противопоказана или не применима в данном клиническом случае.

Возраст пациента старше 60 лет.

Долгий срок применения съемных протезных конструкций, которые привели к дистрофии костных тканей.

Внимание!

Восстановление одной зубной единицы с помощью технологии базальной имплантации применяется во врачебной практике довольно редко. Установка корня производится «под углом» в базальный слой, чему могут препятствовать соседние зубы. В данном клиническом случае может потребоваться проведение пластики десны, если ее проседание значительно. Даже если по показаниям протезирование одной единицы будет проводиться базальным методом, до момента полной остеоитеграции вживленный корень не несет жевательных функций. Механическая нагрузка в этот период может вызывать осложнения в виде смещения или отторжения, отсутствия первичной стабилизации.



В чем заключается методика

Базальная имплантация – методика из линейки одноэтапных протоколов, в которой импланты сразу нагружаются постоянными протезами. В челюстной кости титановый корень располагается более глубоко в базальных (кортикальных) слоях ткани челюстной кости.

Особенности процедуры:

Импланты, используемые для базальной имплантации имеют монолитную конструкцию корня и абатмента.

Вкручивание имплантатов на место жевательных зубов производится, не ровно, а именно под углом. Такое положение позволяет усилить сцепление титанового корня с костной тканью, и процесс остеоинтеграции ускоряется.

Участки, в которые будут вживляться корни определяются после компьютерной томографии. Выбираются места с максимальной плотностью с достаточным объемом костной ткани, чтобы не проводить остеопластику.

Положение титановых корней выбирается так, чтобы не задеть гайморовы пазухи, синусы, нервные сплетения, крупные кровеносные сосуды.

При проведении оперативного вмешательства не требуется отслаивания десневой ткани. Вживление осуществляется через прокол или в существующую лунку удаленного зуба.

Базальная имплантация выполняется при отсутствии трех и более зубов подряд. При полном отсутствии зубов в ряду используется 6-10 имплантов, которые вживляются в одно посещение.

Абатмент фиксируется на искусственные корни на 2-3 день после их вживления.

Отличие базальной технологии от классической

Классическая имплантация проводится, если челюстная кость имеет определенные параметры. Если в силу различных причин развились атрофические процессы, то проводится операция остеопластики и синус-лифтинга. Имплант вживляется после того, как остеопластический материал приживется, поэтому срок лечения увеличивается до 3-6 месяцев.

Метод классической имплантации дает возможность восстанавливать нужное количество зубных единиц, вне зависимости от их количества. Если у пациента полная адентия, то на одну челюсть требуется 14 имплантатов с установкой отдельных коронок. Эта процедура требует значительных материальных затрат, сил и времени. Кроме того, классическая имплантация подразумевает импланты с двухсоставной конструкцией, корень и коронка устанавливаются отдельно. Установка коронки производится после того, как остеоинтеграция импланта завершится полностью.

Также отличие протоколов в том, что классическая имплантация подразумевает установку корня в губчатый отдел альвеолярного отростка. При вживлении врач делает разрез десны, откидывает лоскут, создает ложе в костной ткани, в которое помещается искусственный корень с резьбой, после чего рана зашивается. Классическая имплантация занимает от 4 месяцев до года.

С помощью базального протокола можно исключить костнопластические вмешательства, сразу вживив нужное количество единиц, уже в комплекте с коронкой. Весь процесс базальной имплантации даже при отсутствии всех зубов челюсти займет 3-4 дня.

Почему можно избежать остеопластики?

Челюсть – это губчатая кость, в которой находятся зубные корни. Нужное питание и нагрузку она получает в процессе жевания. После удаления зуба питание тканей ухудшается, а объем губчатой кости сокращается. Более глубокий базальный слой расположен после бикортикальной пластины, а между ними находится очень прочная бикортикальная пластина, 95% состава которой – это минеральные соли. Поэтому она не рассасывается и не теряет своих свойств.

Базальный отдел челюстной кости находится глубже всех, из-за чего он практически всегда избегает воспаления и атрофии, что помогает титановым корням занять максимально устойчивое положение. Помощь в фиксации оказывает и кортикальный слой, благодаря которому возможно приступить к протезированию сразу же, без операций по наращиванию костного объема.

Конструкция имплантов

Начало базальной имплантации ознаменовалось использованием латеральных или дисковых имплантов. Установка такого штифта проводилась после распила челюсти сбоку. Эта методика на данный момент считается устаревшей и ее не применяют.

Сегодня врачи устанавливают однокомпонентные базальные импланты ROOTT. Они имеют корневидную форму с агрессивной резьбой, что позволяет получить достаточный уровень стабилизации при минимальной травматизации окружающих тканей. Устанавливаются они путем вкручивания, без разрезов десневой и распилов костной ткани.

Разновидности имплантов ROOTT



ROOTTCOMPRESSIVE

Импланты, имеющие монолитную конструкцию, компрессионную резьбу. Используются, если у пациента средняя атрофия костной ткани. Устанавливаются в толщу губчатой и базальной кости сразу после удаления зуба или с небольшим проколом десневой ткани. С их помощью проводится замещение множественных дефектов.

ROOTBASAL

Импланты с монолитной конструкцией имеющие винтовую резьбу. Показаны при наличии у пациента резорбции костной ткани средней и критической степени. Они фиксируются в глубоких базально-кортикальных отделах челюсти. Интеграция производится сразу после удаления зуба или с помощью небольшого прокола десны. Возможна установка под углом, что позволяет обойти важные нервные сплетения, пазухи и крупные сосуды.

Как правило процедура подразумевает использование имплантов обоих типов. На компьютерной томографии врач оценивает качество разных участков, в которые потребуется установка имплантов. Где атрофия костной ткани сильнее используют базальные импланты, где меньше – компрессионные.

Возможность комбинирования разных имплантов, предусмотренная имплантационной линейкой ROOTT позволяет помочь пациентам практически в любом клиническом случае, даже в узкой кости со значительной степенью атрофии.

Рабочая часть искусственного корня вживляется в плотные, глубокие костные слои, поэтому для стабильной фиксации не требуется дополнительное время. За счет этого протезная конструкция устанавливаются на искусственные корни через 2-3 дня после процедуры имплантации. В месте появления нагрузки сразу активизируются процессы обмена, и губчатая кость начинает разрастаться.

Благодаря стабильной фиксации имплантов в бикортикальных слоях на них сразу устанавливают постоянные металлокомпозитные коронки, имеющие винтовое крепление.

Внимание!

Нужно проводить имплантацию с использованием систем одного бренда. Так как важно, чтобы металлические элементы были изготовлены из титана, имеющего один состав – это импланты, супраструктуры, дуги протеза и пр. При использовании разных металлических составов возможно появление аллергии, гальванического синдрома, периимплантита. Абсолютно все имплантационные конструкции ROOTT производятся из титана 5 класса, поэтому осложнений при их ношении не отмечается.

Как проходит базальная имплантация

1 этап. Консультирование

Осмотр пациента, заполнение медицинской документации, подбор системы имплантации и вида отдельных единиц.

2 этап. Диагностический.

Проведение ортопантомограммы, КТ с 3D-томографией, общих и узких анализов.

3 этап. Подготовительный.

Санация ротовой полости – лечение кариеса, удаление нежизнеспособных зубов, профессиональная гигиена ротовой полости, 3D моделирование.

4 этап. Вживление корней.

Титановые штифты погружаются в ложе, после удаления зубной единицы или в небольшой прокол десны.

5 этап. Установка протезов.

Через 2-3 дня на корни устанавливаются адаптационные протезы, индивидуально изготовленные по слепкам пациента. Установка постоянных протезов производится через 10-12 месяцев.

Есть ли негативные последствия после базальной имплантации?

Минусы у базальной имплантации нового поколения почти не наблюдаются по причине:

Сокращения количества хирургических манипуляций.

Остеопластика и синус-лифтинг не требуются, массивные разрезы десны для установки имплантов тоже.

Единой конструкции.

Части моноблочных имплантов плотно соприкасаются друг с другом, поэтому бактериальные осложнения в виде периимплантита и риска отторжения исключены.

Конструкции искусственного корня.

Штифт имеет длинную полированную шейку, благодаря чему исключена миграция бактерий к месту приживления корня. Именно поэтому метод базальной имплантации используют у пациентов, которым ранее этот метод был противопоказан – заядлым курильщикам и так далее.

Абсолютные противопоказания

Установка базальных имплантов не проводится при:

Онкологических заболеваниях.

Сахарном диабете в стадии декомпенсации.

Гемофилии.

Сердечно-сосудистых заболеваниях тяжелой степени.

Психических отклонениях, затрудняющих контакт с больным.

Туберкулезе в открытой форме.

Нарушениях процессов регенерации кости.

Лечении бисфосфонатами.

Гипертонусе жевательных мышц.

Беременности.

Благодаря технологии базальной имплантации установка имплантов стала возможна для:

Заядлых курильщиков.

Людей с недостаточной гигиеной ротовой полости.

Пациентов с компенсированным сахарным диабетом.

Гипертоников даже 3 степени.

Больных с хроническими тонзиллитами и синуситами.

Пациентов с иммунодефицитом.

Пациенты с данными особенностями перед проведением имплантации проходят тщательное обследование, сдают анализы и посещают узких специалистов.

Аргументы за и против базальной имплантации

У методики есть как очевидные плюсы, так и некоторые минусы, которые перед выбором технологии врач тщательно взвешивает.

Преимущества

Минимальные хирургические манипуляции – при установке искусственных корней не производится распил костной ткани, разрезы десен с наложением швов.

Не требуются дополнительные операции – такие как синуслифтинг и остеопластика. Фиксация корней возможна даже при критическом уровне атрофии в зоне имплантации.

Протокол Immediate loading – нагрузка искусственного корня протезом стимулирует разрастание костной ткани и восстановление функции жевания.

Лечение заболеваний пародонта.

Сокращенное время лечения – установка имплантов и коронок производится всего за 3 дня.

Быстрое восстановление – период реабилитации сокращен из-за практически полного отсутствия боли и отеков.

Доступность – базальная имплантация проводится людям, которым классический протокол противопоказан.

Результативность – из-за установки в глубокие слои костной ткани, специальной конструкции импланта и особой технологии, отторжения корня или развития инфекции не наблюдается в абсолютном большинстве случаев.

Стабильность имплантов – даже при значительной жевательной нагрузке корни не смещаются, из-за того, что протез шинирует всю конструкцию, объединяя ее в одну систему.

Выгодная цена – стоимость базальной имплантации в целом ниже, чем классической, предваряющей операции по восстановлению костного объема.

Недостатки

Базальная имплантация применяется при отсутствии 3 и более зубных единиц рядом.

Эстетика в некоторых случаях может быть нарушена и для коррекции этого недостатка используются протезы, имеющие акриловый базис.

В целом преимущества технологии полностью перекрывают возможные минусы. Возникшие проблемы решаемы, а при необходимости замещения одиночного дефекта добавляются дополнительные хирургические вмешательства. При проседании десневой ткани проводят вестибулопластику или наращивание десны.

Сколько стоит базальная имплантация

Клиника ROOTT предлагает тариф по системе «все включено». Пациенту оглашается итоговая стоимость, без доплат, включающая в себя все, что необходимо:

Работу специалиста.

Анестезию.

Стоимость материалов.

Осмотры врача в течение 12 месяцев.

Изготовление протеза

Гарантийные обязательства.

Если сравнивать классические протоколы имплантации и базальный комплекс, то стоимость первого в два раза выше по причине:

Необходимости проведения остеопластики или синус-лифтинга.

Необходимости установки большего количества корней при отсутствии большого количества зубов или адентии.

Пациентам доступна как одномоментная, так и поэтапная оплата.

Гарантийные обязательства

Одно из преимуществ клиники ROOTT для пациентов – расширенная гарантия на имплантационную конструкцию и работу специалиста.

Условия несения гарантии прописаны в договоре между пациентом и клиникой. Для этого от пациента потребуется соблюдение условий гарантии, включающих регулярные осмотры и сервисное обслуживание по специальному графику, указанному в сервисной книжке.

Данное предложение ГАРАНТИРУЕТ бесплатную переустановку импланта, если возникнет его отторжение в течение 12 месяцев, если у пациента не будет противопоказаний к вмешательству.

Условия гарантии сохраняются только при соблюдении пациентом определенных условий. В ином случае гарантийные обязательства будут сокращены или отменены.

Есть ли замена базальной имплантации

Классическая технология не является альтернативной базальному комплексу по той причине, что для ее реализации нужно провести ряд операций остеопластики и синус-лифтинга.

Восстановление зубного ряда при полном отсутствии зубов наряду с базальной имплантацией показано с помощью одноэтапных методик.

All-on-4

Вся протезная конструкция на одну челюсть устанавливается на 4 импланта. 2 интегрируются вертикально во фронтальную группу, а 2 по бокам, с установкой под определенным углом. Через 3 дня после проведения интеграции корней врач устанавливает неполный адаптационный протез, который состоит из 10 коронок. Стоимость такого лечения ниже, благодаря меньшему количеству корней и имплантов, но такой подход не способен целиком восстановить жевательные функции пациента.

All-on-6

Более совершенный протокол, в рамках которого протез фиксируется на 6 искусственных корней. 2 устанавливаются во фронтальной зоне вертикально, и по 2 интегрируется в жевательные зоны, под определенным углом. Адаптационный протез также состоит из 10 коронок и устанавливается через 2 дня после имплантации. При желании пациента возможна установка еще двух имплантов с установкой протеза на 14 коронок. Установка дополнительных имплантов не влияет на стоимость лечения.

МДЦИ ROOTT использует для имплантации по данным протоколам универсальную имплантационную систему ROOTT. В случае применения односоставных базальных имплантов с гибким абатментом, возможно использование скуловых конструкций. В любом случае техника выполнения имплантации подбирается специалистом после диагностики.

Адреса клиник ROOTT в г. Москва: ул. Руставели, д.14, стр.9, тел: +7(495) 215-00-20; Волгоградский проспект, д.4А, тел: 8(800) 100-66-80

Автор статьи: Малиновский Игорь Юрьевич, хирург-имплантолог