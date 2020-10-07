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Башар Асад хочет привиться российским «Спутником V»

Дмитрий Байков
7 октября, 2020 10:09
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фото: Kremlin.ru

Президент Сирии Башар Асад выразил желание сделать прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

По словам Асада, Сирия проведет переговоры с Россией и обсудит возможность поставки препарата в республику. При этом сам президент заявил, что он тоже намерен привиться российской вакциной, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым в стране испытать российскую вакцину от коронавируса. Своё решение он объяснил тем, что безоговорочно доверяет научным исследованиям России.

темы
Россия
Сирия
Башар Асад
коронавирус
вакцина
Спутник V
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