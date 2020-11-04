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В России задумались о введении лимита на банковские переводы для пенсионеров. Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов считает, что такая мера позволит гражданам сохранить свои деньги в случае нападок мошенников.

По словам Курдесова, последние несколько лет пенсионеры все чаще и чаще становятся жертвами телефонных аферистов. Путем различных ухищрений, злоумышленникам удается выяснить данные банковских карт граждан или настоять на банковском переводе. В результате, иногда теряются большие суммы денег, поэтому эксперт предложил установить лимит в размере 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы. Соответствующее письмо уже направлено на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

«Данное ограничение сделает невозможным единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом», — цитирует Курдесова RT.

Ранее сообщалось, что денежные переводы в РФ возросли на 47 процентов.