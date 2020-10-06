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Банкоматы Киргизии опустели – люди жалуются

Марьям Ибрагимова
6 октября, 2020 18:05
1 мин
Фото: gazetavyborg.ru
Фото: gazetavyborg.ru

В Киргизии временно приостановили работу всех банкоматов в связи с беспорядками в стране. Деньги из них изъяли.

Граждане стали жаловаться на то, что не могут снять собственные средства со счетов. Их попытался успокоить президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев. Он заявил, что это временная процедура, направленная на то, чтобы сохранить личные деньги населения.

«Сегодня были изъяты средства из банкоматов, чтобы не проводились операции, автоматы отключены», – приводит его слова «Sputnik Киргизия».

Абдраев напомнил о событиях 2005-го и 2010 годов, когда на улицах было настолько неспокойно, что злоумышленники с легкостью взламывали банкоматы. «Было мародерство. Вот исходя из этого опыта и приняли такое решение», – заключил он, добавив, что в ближайшее время, возможно уже к 7 октября, офисы банков и банкоматы вновь заработают.

темы
банк
банкомат
Киргизия
беспорядки
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