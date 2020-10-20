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Банкир пообещал Путину сократить долю просрочки в портфеле госбанка

Антон Мельников
20 октября, 2020 21:27
2 мин
у
kremlin.ru

Глава государственного «Россельхозбанка» Борис Листов сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что концу 2020 года банк рассчитывает сократить доли просрочки в кредитном портфеле до 6,5%.

Глава «Россельхозбанка» заявил президенту, что банк стремиться добиваться эффективности государственных вложений в капитал банка.

«Эти средства позволяют, используя банковский мультипликатор, привлекать дополнительные средства на рынке и каждый год расширять объемы финансирования агропромышленного комплекса» — сказал председатель банка.

Листов отметил, что «Россельхозбанк» использует собственные средства для урегулирования просроченных задолженностей, которые накопились в портфеле банка. За последние пять лет банк направил на эту задачу более 300 млрд руб., динамика снижения урегулирования проблемой задолженности — 44%, передаёт «РБК».

Напомним, «Россельхозбанк» получает от государства регулярную финансовую помощь. По оценке Fitch, с 2013 года банк получил 251 млрд руб. в капитал напрямую от государства. В 2020 году банк получил в капитал 20 млрд рублей, пишет «РБК».

темы
Россия
Владимир Путин
банки
кредиты
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