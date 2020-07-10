Банкир Олег Тиньков создаст фонд по борьбе с лейкемией

Общество

Instagram Олега Тинькова

После выздоровления, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков планирует создать фонд, который займется проблемами лечения лейкемии в России. Об этом банкир рассказал в своем Instagram.

Согласно Тинькову, в России очень небольшое число доноров костного мозга, которые необходимы для успешного лечения, около 130 тысяч. В Германии, согласно Тинькову, их насчитывается порядка 7 миллионов.

«Как выберусь, планирую с супругой подключиться к этому процессу сделать большой фонд», - цитирует Тинькова РБК.

Ранее стало известно, что больной лейкемией Олег Тиньков решился пересадить костный мозг.