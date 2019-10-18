Банки берут власть в России. Официально – с 2020 года

Через два с половиной месяца в России стартует эксперимент по передаче обязанностей предоставления некоторых государственных услуг коммерческим банкам. Судя по всему, будет весело и страшно.

Бьют слабых

В эксперименте, который существует пока в виде проекта постановления, будут участвовать пять регионов и шесть банков. Московская, Астраханская и Кировская области, Башкирия и Санкт-Петербург кажутся ничем не связанными между собой, но кое-что общее у них есть: очень слабые руководители. Сын приятеля Сергея Шойгу, Андрей Воробьев фактически является смотрящим за Подмосковьем от министра обороны и сам ничего не решает; его подчиненных сажают одного за другим.

Триумфально выбранный Игорь Бабушкин не смог даже сформировать в нужный срок астраханское правительство. Личное дело Радия Хабирова толще, чем бюджет Башкортостана – ему инкриминировались подделка бюллетеней и сокрытие доходов, его выгоняли из «Единой России», плюс он чиновничал в Московской области – гнезде коррупционеров. Выборы Александра Беглова оказались настоящей комедией, а губернатор еще в режиме «и.о.» стал главным объектом насмешек безжалостных петербуржцев.

В хорошую сторону выделяется разве что выходец из питерских чекистов Игорь Васильев, но никаких особых успехов у него не видно, к тому же все мы хорошо помним судьбу его предшественника на высшем кировском посту. Да и Сбербанк в Кировской области предоставляет юридическим лицам ряд госуслуг уже два года – опыт накоплен.

Ни Москва, ни Татарстан, ни Чечня – наиболее динамичные регионы – не допустили банкиров к своим государственным услугам. Двое последних, возможно, в том числе и из-за непримиримых этно-религиозных разногласий с ростовщиками

Список банков тоже интересен. Пять организаций с преимущественно государственным участием (увы, более имущественным, нежели управленческим) – Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь Банк и Газпромбанк, а также неожиданно примкнувший к ним «Тинькофф», вообще не имеющий офисов. Видимо, для придания некоей абсурдности всему происходящему.

Неприкосновенные данные

«За получение государственных услуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата» – заверяет замминистра экономического развития Савва Шипов, но не уточняет, будут ли банки получать за новые функции какие-то деньги из бюджета. Траты на это в бюджете на 2020 год пока не предусмотрены, но вписать недолго – исполнялся ли у нас хоть один бюджет? Впрочем, вполне возможно, что банкиры взялись за дело добровольно и даром.

Зачем же им это нужно – переустраивать офисы, нанимать дополнительных людей, возиться с государственными архивами? Нет, Герман Греф, Андрей Костин и их коллеги, несомненно, святые люди и патриоты, готовые ради родины поступиться даже долей годовых бонусов, но как-то уж чересчур всё это

Ведь согласно озвученным планам, банки будут выплачивать пенсии, материнский капитал, смогут принимать налоговые декларации, оформлять индивидуальных предпринимателей, регистрировать страхователей. То есть выполнять большой набор разнородных функций, который, несомненно, привлечет в их офисы множество людей – потенциальных клиентов.

Понятно, что банки получат доступ к огромным массивам личной информации граждан. Не даст ли это им дополнительного козыря в коммерческой политике? Организаторы эксперимента в лице Шипова настроены твердо: «данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих».

То есть в банковском офисе, на одном сервере, будут храниться как кредитная база граждан, так и база государственных данных о тех же самых гражданах, причем с порога предлагается самая мякотка – данные об отчислениях в Пенсионный фонд. И, конечно же, банковские клерки ни в коем случае не будут сопоставлять эти данные при принятии решения о кредите

Может ли заместитель министра быть настолько, простите, тупым? Очень вряд ли, а жаль – это был бы лучший вариант. Хотя неизвестно, что лучше – когда экономикой твоей страны заведует обычный дурак или циничный лицемер.

Новая «сердюковщина»

Если эксперимент будет признан удачным, государство продолжит передавать свои обязанности банкам, а с помпой внедренные ЕИРЦ и МФЦ постепенно начнет закрывать.Делегирование части государственных полномочий частным организациям укладывается в общую стратегию времен президентства Дмитрия Медведева.

Тогда министр обороны Анатолий Сердюков переводил армию на частный подряд – технические службы, обеспечение жизнедеятельности, организация питания были признаны непрофильными активами и исключены из штатного расписания. Увы, практика показала, что сторонние компании не справляются с поставленными задачами – реформу пришлось отменять практически полностью, миллиарды потраченных на не рублей растворились в карманах неизвестных снабженцев.

Но в чем-то жизнь станет честнее, несмотря на все усилия замминистра. Россией действительно правят не государственные службы, а горстка ростовщиков, и пора уже признать это официально.