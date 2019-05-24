Банк — не место для приколов

Изготовление и использование купюр «Банка приколов» может стать подсудным делом — если, конечно, Центробанку всё же удастся убедить законодателей в их опасности. Первая попытка была предпринята не так давно, в 2016-м году, и успехом она не увенчалась.

В самом регуляторе журналистам «Российской газеты» пояснили, что такое решение уже давно назрело, ведь похожие на настоящие купюры фантики давно пользуются спросом у мошенников и год от года число недобросовестных «шутников» уверенно растёт. Регулятор также сообщил о поступающих к нему жалобах на спам-рассылки, в которых адресатам предлагаются заведомо фальшивые банкноты, якобы способные пройти проверку подлинности в банкоматах.

Банкомат с игрушками

Интуиция подсказывает, что такого рода заманчивые обещания мошенников следует воспринимать критически, однако в криминальные сводки действительно время от времени попадают интересные случаи, когда злоумышленникам удавалось обмануть установленные в банкоматах системы проверки подлинности.

Например, можно вспомнить нашумевшую историю, произошедшую летом 2016-го года, когда парочка современных «бендеров» умудрились внести через банкомат купюры «банка приколов» всего на 3 миллиона 175 тысяч «рублей», а потом смогли обналичить уже настоящие банкноты на сумму 325 тысяч рублей

Преступление это поразило видавших всякое оперативников и масштабом, и своей нелепой простотой, хотя мошенники всё же предпочитают игрушечные деньги подсовывать доверчивым гражданам напрямую. Особо поднаторели в этом так называемые «менялы», работающие по нескольким схемам — кто-то предлагает с рук обменять валюту по выгодному курсу, а кто-то ходит в гости к пенсионерам и рассказывает про грядущую «денежную реформу» и предлагает пересчитать купюры.

Но справедливости ради, работать «в поле» жуликам становится сложнее, народ учится на ошибках, а вот банкоматы действительно порой принимают заведомые фальшивки, которые мошенники предварительно обрабатывают.

Сами банкиры, кстати, разделились в отношении к инициативе Банка России криминализировать фантики «Банка приколов». Так, директор департамента безопасности «Ак Барс Банка» Евгений Иванов признался «Российской газете», что пока организации не доводилось находить в банкоматах деньги-приколы. Полностью поддержали предложение ЦБ РФ в Московском кредитном банке — его директор департамента информационной безопасности Вячеслав Касимов признался, что не знает ни одного случая, когда сувенирные банкноты использовались лишь ради безобидного розыгрыша.

Заработать на свадьбе

А вот вице-президент банка «Открытие» Сергей Селезнев предостерёг законодателей от запрета сувенирных купюр.

«В ряде случаев принятие указанной нормы может помочь недобросовестным лицам избежать уголовной ответственности за подделку денежных знаков», — отметил он.

Замечание, кстати, справедливое, ведь за производство и использование денег-приколов регулятор предлагает ввести административную ответственность, в то время как сегодня за производство и реализацию фальшивых денег предусмотрено уголовное наказание. А значит, теперь фальшивомонетчики просто перекуются в безобидных предпринимателей, печатающих «свадебные сувениры».

К слову, о свадьбах. Если теперь у ЗАГСов гости и родня молодожёнов начнут пылить настоящими банкнотами — кому-то можно будет и вовсе не работать, особенно в сезон

И всё же какой-то контроль за «Банком приколов» всё равно должен быть, убеждён генеральный директор компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

«Во всём мире существуют законы, регламентирующие изготовление, использование или хранение сувенирных денег, — рассказал финансист «Русской Планете». — Существуют стандарты, определяет размеры сувенирных купюр, материал изготовления, цветность итд. Нарушителям грозят серьёзные меры вплоть до конфискации всего оборудования, программного обеспечения и самой сувенирной продукции, а если будет установлено, что такие купюры изготавливались в преступных целях, то ещё и реальные сроки».

В свою очередь, первый вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал в беседе с «РП» заметил, что подавляющее большинство сувенирных денег имеют достаточно визуальных отличительных особенностей, которые позволяют достаточно быстро отличить их от настоящих денег.

«Реальные банкноты защищены целым комплексом мер, — отметил эксперт. — Это и особая бумага, и голография, и водные знаки, и разные дополнительные специализированные метки, состав которых не разглашается. Совокупность этих признаков позволяет определить реальную денежную купюру даже человеку с нарушением зрения»

К тому же, продолжает Сигал, законодателю необходимо будет определить все критерии допустимости, ведь бюрократическая машина бывает беспощадна и под запрет могут попасть даже изделия, имеющие минимальные сходства с реальными платежными единицами, например, сувенирные монеты с изображениями объектов архитектуры.