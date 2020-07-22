Баллотировавшийся в президенты США Канье Уэст заявил об убийстве Майкла Джексона

Общество

Viva.ua

Баллотировавшийся в президенты США рэпер Канье Уэст заявил, что певец Майкл Джексон был убит. Он написал об этом в Twitter, но потом удалил посты.

Уэст во время онлайн-спора с Крис Дженнер - матерью жены Ким Кардашьян - напомнил, как Джексон перед «убийством» рассказывал о бывшем топ-менеджере Sony Томми Моттоле. Он называл его демоническим расистом из-за того, что тот не смог организовать приличную рекламную кампанию десятого студийного альбома певца Invincible в 2001 году, пишет Lenta.ru.

Уэст объявил о планах бороться за пост президента США в июле. Выборы запланированы на 3 ноября этого года.

Американский певец Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет. Причиной смерти назвали остановку сердца, вызванную опасной комбинацией препаратов, которые дал лечащий врач.

В марте 2019 года Первый канал показал фильм о педофилии Джексона «Покидая Неверленд».